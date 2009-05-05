اورژانس 123 در زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار اورژانس خدمات اجتماعی 123 در زنجان افزود: میزان اعتبار هزینه شده جهت خرید و تجهیز خودروهای آمبولانس به کارگیری شده یک میلیارد و 200 میلیون است.

وی، هدف از اجرای این طرح را برطرف کردن مشکلات اجتماعی مردم در مواقع برخورد با آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد:‌ طرحهای مختلف بهزیستی در جهت پیشگیری و رفع آسیب ها و مشکلات اجتماعی تدوین و اجرا می شود.

بلوچی افزود:‌ در اجرای این برنامه، خودروهای پیش بینی شده در مکانهای پر تردد شهر مستقر و افرادی که مشمول خدمات دهی هستند، شناسایی و به داخل خودرو راهنمایی و درصورت نیاز، خدمات روانشناسی و اورژانس به آنها ارائه می شود.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه اجرای این برنامه به قضا زادیی کمک شایانی می کند، گفت: در این برنامه خط تلفن 123به صورت شبانه روزی در خدمت عموم مردم خواهد بود تا از این طریق خدمات سیار اورژانس اجتماعی در حداقل زمان ممکن به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده ارائه شود.