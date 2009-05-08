به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه با حضور در بیستمین اجلاس شورای عالی استانها که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تاکید بر نقش شوراها در کشور اظهار داشت: در سالگرد تاسیس شوراها باید نگاه عمیقی به دستاوردها، موفقیت ها و ضعف های شوراها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مسئله شورایی اندیشیدن یک متودولوژی حکمرانی تلقی می شود که امر مهمی است به این معنی که اولا بپذیریم در کشور امورات حکومت با مشورت و اندیشه همگانی صورت گیرد. ثانیا به این نکته التزام داشته باشیم که از تمرکز تصمیم سازی بپرهیزیم.

رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد : سنت اسلامی و سیره علوی ما همه حکایت از این دارد که حکمرانی بدون مشورت صورت نمی گیرد. حکومت نیک آن است که با مشورت دیگران باشد از این جهت شوراها یک جریان فکری در کشور ایجاد کرده اند البته همه ابزارها در دست شوراها نیست و برخی افراد در کشور خیلی خود را ملزم به بهره گیری از شوراها نمی دانند.

لاریجانی گفت: رسانه ها و مطبوعات باید فرهنگ سازی کنند ، البته صدا و سیما نباید گزینشی برخورد کند و باید روح مطلب را منعکس کنند.

وی ادامه داد: در جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی نقص هایی وجود دارد که مقداری از آن به برداشت از قانون اساسی بر می گردد. ما باید به نحوی تصمیم گیری در کشور را طبقه بندی کنیم و امور را در مسائل محلی به شوراها واگذار کنیم اما برداشت ما از قانون اساسی چندان اصالت ندارد و شورای نگهبان باید تفسیر کند که شوراها صرفا نقش مشورتی دارند یا آنها را مجلس محلی تلقی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : طبعا مسائل ملی به مجلس رجوع شود اما مسائل محلی چه؟ در مقام اجرا مسئولان اجرایی باید نظر شوراها را اجرا کنند که این مورد هم فراز و فرود دارند و باید شفاف تر و روشن تر شوند. اگر نقصی در تشکیل شوراها می بینیم باید آن موارد را در قانون حل کنیم تا تصمیم شوراها محل اعتنا باشد.

لاریجانی گفت : نکته مهم این است که اگر تلقی ما از شورای عالی استانها یک نوع مجلس محلی است باید ارتباط آن با مجلس شورای اسلامی کاملا دقیق باشد. ارائه لایحه از سوی شورای عالی استانها کفایت نمی کند ونوع ارتباط نمایندگان شورای عالی استانها با نمایندگان مجلس باید طوری برنامه ریزی شود که رفت و آمدها رخ دهد.

وی با بیان اینکه نمایندگان استانها حامل همه نظرات شما نیستند، خاطر نشان کرد: اگر شورای عالی استانها لایحه ندهد شما با نمایندگان ارتباط داشته باشید تا طرح هایی که مد نظر شماست توسط نمایندگان در مجلس ارائه شود.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ماموریت شوراها باید دقیق تر تعریف شود، اظهار داشت: دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت است و ما در سال 1404 باید قدرت علمی و فناوری منطقه باشیم. باید دید شوراها چه نقشی در این جریان می توانند داشته باشند.

لاریجانی ادامه داد: سئوال این است که جمهوری اسلامی با چه ترتیبات و در چه زمانی مدل برتر خود در اقتصاد را در منطقه ارائه خواهد داد. سئوال مهمتر این است که شوراها در این مسیر چه ماموریت مهمی دارند این سئوالات مبنای فکری و استراتژیک است که باید روی آنها کار شود. نکته مهم این است که ماموریت اصلی شوراها در این بازه زمانی توسعه منطقه است.

وی افزود: عدالت هم در درون توسعه معنا پیدا می کند از نظر شهید مطهری عدالت توزیع پول در بین مردم نیست. عدالت به معنای رونق اقتصادی است در جامعه ای که در آن رقابت وجود داشته باشد. از نظر شهید مطهری یکی از خصوصیات عدالت این است که مردم متناسب با استعدادهای خود در بخش های مختلف حرکت و این استعدادها را بالفعل کنند.

رئیس مجلس در ادامه سخنانش یادآور شد: عادت شده که افراد در کشور ما تعیین کننده هستند و ما در پیشرفت امور کشور دنبال قهرمان و اسطوره هستیم اگر موفق شد تشویق می کنیم و اگر ناکام شد او را خائن و توطئه گر می دانیم اما یک نظام وقتی ثبات دارد که دارای سیستم باشد اگر نظام را سیستم مند کردیم دیگر به دنبال آن نیستیم که چه افرادی در راس باشند زیرا این ابزار اصلی نیست.

وی گفت : ساختار نظام باید آنچنان قدرتی داشته باشد که سلایق و تعارض گروهی و فردی او را در خود هضم کند نه اینکه تبدیل به تقابل شود و ایستایی ایجاد کند. باید ظرفیت زیر ساخت های قوی ایجاد کنیم و این باعث ایجاد سیستم قابل پیش بینی می شود.

لاریجانی تصریح کرد: نباید روی افراد تکیه کنیم در آن صورت مدام در حال تغییر و تحول مدیریت ها و افراد هستیم اگر ساختار سازی کنیم بسیاری از مسائل حل می شود اگر این فکر را مبنا قرار دهیم که داشتن سیستم اهمیت بیشتری از تغییر افراد دارد به این نتیجه می رسیم که شوراها چه نقشی در این سیستم دارند.

وی با یادآوری این نکته که جامعه قوی صرفا نیازمند دولت قوی نیست گفت : ما باید دارای بخش خصوصی قوی، دانشگاه قوی، مرکز پژوهش های قوی و شهروند قوی باشیم . در واقع هنرمندی، ابتکار، خلاقیت، کارآفرینی و تولید مربوط به مردم و جامعه است. سیستم و دولت نمی تواند جایگزین و قیم مردم باشد و این بار را به دوش بکشد دولت فقط می تواند زمینه ساز باشد.

رئیس مجلس گفت: شوراهای شهر و روستا حلقه واسط این فرآیند هستند و باید آنقدر اختیار از حکومت داشته باشند که زمینه را فراهم کنند. مسیر ما باید خالی از هر گونه شعار و تحرکات روبنایی در جهت ساختارسازی باشد و رکن آن هم جامعه است.

لاریجانی افزود: باید کاری کرد که شوراها ظرفیت چنین کاری را داشته باشند و رابطه آنها با حکومت به گونه ای باشد که نفوذ کلام داشته باشند.

وی با تاکید بر تلاش در راستای کوچک سازی دولت، همزمان با ارتقاء نقش شوراها، خاطر نشان کرد: باید سیستم دولتی ما تغییر ماهوی پیدا کند نه اینکه از سیستم دولتی تبدیل به سیستم شبه دولتی شود.

رئیس مجلس در ادامه در انتقاد به توزیع سهام عدالت ، خاطر نشان کرد: اینکه زیر بغل هر فرد سهام عدالت بدهیم توانمند سازی نیست چون آن فرد تحرک ندارد فقط برگه ای در خانه اش اضافه شده است. شاید گاهی پولی هم به افراد بدهند اما تغییر ماهیت زمانی است که شما سیستم را به افراد واگذار کنید تا با خلاقیت و توانمندی خود آن را اداره کنند.

لاریجانی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه 88 با توجه به همین نگاه در بندهای مختلف راه را برای توانمند سازی جامعه باز کرد و ما در تمام بخش های عمرانی و آموزشی و بهداشتی راه را باز کردیم و اجازه ورود بخش خصوصی را دادیم. در این امور شوراها می توانند حلقه واسط باشند و اهداف را محقق سازند. البته در این مورد احتیاج به تفسیر شورای نگهبان داریم تا جایگاه شوراها را مشخص کنند.

وی با اشاره به فعالیت های سیاسی در برخی از شوراها خاطر نشان کرد: تظارب و رقابت فکری در شوراها وجود دارد اما اگر ماموریت خود را توسعه قرار دهیم اختلافات سلیقه ای و سیاسی به جایی می رسد که ببینیم چه الگو و روش بهتری برای توسعه محلی داشته باشیم.

رئیس مجلس تاکید کرد: اینکه شوراها پارتیزان مبارز سیاسی در مناطق باشند نگاه مخرب به شوراهاست. نگاه مسلط شوراها باید رقابت برای فهم توسعه محلی باشد. شوارها نباید محل پرش سیاسی باشند. ممکن است در دنیا شوراهای محلی برای پرش های سیاسی کاربرد داشته باشند اما اگر این نگاه غلبه کند شما ناچارید از بسیاری از نخبگان دست بکشید و ماموریت سیاسی پیدا می کنید نه ماموریت توسعه محلی.

لاریجانی در پایان خاطر نشان کرد : برای آنکه توسعه محلی و ملی با هم تنازع نداشته باشند مجلس و شوراها باید با هم در ارتباط مستمر باشند.



