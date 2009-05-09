ورود خاویار بدلی ؛ تهدیدی برای خاویار ایران در جهان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ورود و عرصه این گونه از محصولات بی کیفیت به نام خاویار، جایگاه ایران در عرصه های بین المللی را متزلزل می کند و برای رفع این معضل باید تدبیر اساسی اندیشیده شود.

خاویار بدلی یا " سنتزیک" پس از آماده سازی خمیر اولیه با قالب گیری و فرآیندهای دیگر به شکل خاویار در می آید و خواص غذایی آن را ندارد، به همین خاطر به " تیزر" خاویار مشهور است.

این گونه غذایی، پروتئین کمتری نسبت به خاویار اصلی دارد و حتی از نظر بهداشتی نیز به دلیل افزودن برخی ژله ها و رنگدانه ها، سلامت آنها در هاله ای از ابهام است در عین حال برخی کارشناسان هشدار می دهند که فروش خاویار به صورت قاچاق و بدلی، غیربهداشتی و غیرقابل مصرف است و با استانداردها فاصله دارد.

شبه خاویارها یا خاویار بدلی و مصنوعی فقط از نظر ظاهری به خاویار شباهت دارند و دیگر فواید خاویار را ندارند و این نوع خاویار از برخی کشورهایی نظیر اسپانیا، ژاپن، آذربایجان و کشورهای مشترک المنافع به گلستان وارد می شود.

جانشین مدیر تولید امور ماهیان خاویاری گلستان گفت: خاویار بدلی را حتی شبه خاویار نامیدن درست نیست و این محصول مصنوعی بوده و از نظر پروتئین و خواص نسبت به خاویار در رده پائینی قرار دارد.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: خاویار را از شکم ماهی تولید می کنند ولی این خاویار بدلی نه از شکم ماهی خاویاری و نه از تخم آن تولید می شود.

وی اظهار داشت: این گونه مواد غذایی که از برخی کشورهای مشترک المنافع و آذربایجان به استان قاچاق می شود، قابلیت و ویژگیهای خاویار را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: این گونه های بدلی و مصنوعی خاویار فقط به دلیل افزودن مواد و رنگدانه ها، طعم خاویار را می دهند و هیچ یک از خواص خاویار را ندارند.

به گفته احمدی، ورود و قاچاق این گونه از مواد غذایی می تواند هم سلامت فرد را به مخاطره اندازد و هم به جایگاه واقعی خاویار ایران در جهان لطمه بزند.

جانشین مدیر تولید ماهیان خاویاری گلستان بیان داشت: تاکنون این موضوع از طریق حراست این مدیریت و سازمان دامپزشکی کشور پیگیری و بررسی شد و اطلاعیه هایی نیز مبنی بر عدم استفاده از این نوع محصولات پخش شده است.

وی یادآور شد: همچنین این موضوع در کمیسیونهای قاچاق و شوراهای بهداشتی نیز بررسی و پیگیری شد و تلاش گسترده ای برای جلوگیری از ادامه این روند آغاز شده است.

جانشین مدیر تولید امور ماهیان خاویاری گلستان گفت: سامانه مدیریت ایمنی غذایی در مراکز فرآوری محصولات آبزی استان اجرایی شده است و سامانه HACCP به عنوان یک ابزار پیشگیری کننده از انتقال هرگونه آلودگی میکروبی و شیمیایی و مخاطرات مربوط به محصولات خاویاری، اجرا شده است.

وی اظهار داشت: به کارگیری سامانه HACCP در مراکز فرآوری محصولات آبزیان به ویژه مراکز فرآوری ماهیان خاویاری بر اساس برنامه سوم توسعه در کشور الزامی شد و در این راستا، استان گلستان برای اولین بار موفق به دریافت گوهینامه EC مربوط به مرکز فراوری چالاشت با کد 600 شد.

به گفته احمدی، گلستان تنها استان شمالی کشور است که گواهینامه EC بحث فرآوری و بسته بندی گوشت ماهیان خاویاری را دارا است.

جانشین مدیر تولید امور ماهیان خاویاری گلستان بیان داشت: با پیگیری مدیریت امور ماهیان خاویاری استان، دو مرکز دیگر فرآوری ماهیان خاویاری "فرید پایک" و "میان قلعه نیز" به ترتیب کدهای EC901 و EC902 را اخذ کردند و در حال حاضر نیز تنها مرجع ذیصلاح و نماینده اتحادیه اروپا در کشور در امر نظارت، سازمان دامپزشکی کشور است.

در حال حاضر میزان صید خاویار از سال 76 تاکنون در استان سیر نزولی داشته و از 250 هزار کیلوگرم در سال 79 به 50 هزار کیلوگرم در سال گذشته رسیده است و با توجه به اینکه میزان صید ماهیان خاویاری کمتر شده، میزان استحصال خاویار نیز کم می شود به طوریکه سال گذشته کمتر از پنج هزار کیلوگرم خاویار در استان تولید شده است و این احتمال وجود دارد که استحصال ماهیان خاویاری تا سال 1400 از بین رود و به صفر رسد و به تبع آن اشتغال صیادان مجاز نیز تهدید می شود.

گلستان بزرگترین مرکز صید ماهیان خاویاری ایران است که باوجود کاهش هرساله استحصال این محصول، 50 درصد خاویار ایران و مرغوب ترین خاویار جهان را تولید می کند اما شبه خاویار، تهدید برای جایگاه این استان در زمینه تولید این محصول است و ضروری است این نوع خاویار باید در مراکز بهداشتی شناسایی شده و وضعیت آن از نظر قانونی مشخص شود و برای جلوگیری از ورود آن برنامه منسجمی ارائه شود تا شاهد از بین رفتن جایگاه خاویار گلستان در جهان نباشیم.