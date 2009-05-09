ایجاد راه های ایمن در گلستان بدون مشارکت مردم ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده صبح شنبه در جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل استان افزود: راه در توسعه استان نقش حیاتی دارد و موجب ارتقای شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی جامعه می شود.



وی اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه نیز به ایمنی و ارتقای سلامت جامعه توجه اساسی شده و حمل و نقل ایمن و کارآمد معیاری مناسب برای رشد بخشهای مختلف جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون تلاشهای خوبی در حوزه حمل و نقل و راه های استان صورت گرفته و تعامل و هماهنگی بیشتر در این موضوع نیاز اساسی است.

به گفته غلامزاده، روان سازی صادرات کالاها یکی از کارکردهای اساسی این عامل مهم توسعه اقتصادی به شمار می رود.

مدیرکل راه و ترابری گلستان نیز گفت: نگهداری و برنامه ریزی برای توسعه بخشهای مختلف حمل و نقل به عنوان سرمایه های ملی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

محمدتقی جوان شورابی افزود: جایگاه بخش حمل و نقل در رشد و توسعه استان مهم بوده و برای رشد بخش حمل و نقل استان باید برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد.

استان گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.