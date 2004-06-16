دو عمليات در يك روز

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر به نقل ازكارنامه توصيفي ، عمليات فتح شش در ساعت اوليه بامداد تاريخ 27/3/66، به منظور پاسخگويي به شرارتهاي رژيم بعثي صهيونيستي عراق در بي خانمان كردن مردم كرد , بمباران شيميايي منطقه و نيز انهدام مراكز و تأسيسات نظامي دشمن در شمال اربيل آغاز شد .
رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان , متشكل از تيپ 65 هجرت , تيپ مالكاشتر , گردان مستقل ويژه شهادت , حزب دمكرات كردستان عراق , حزبالله كردستان عراق و حزبالدعوه عراق , با عبور از كوهستانها , دشمن بعثي را مورد هجوم قرار دادند . تيپ مالكاشتر , حزب دمكرات كردستان , حزبالله كردستان و حزبالدعوه در محور عملياتي كورت سليم خان در ساعات اوليه , ارتفاعات ديل كورت و سليم خان را تصرف كردند .
در اين تهاجم غافلگيرانه , گردان جاش محمد آقابيك و گردان 38 جيشالشعبي به ميزان 80 درصد منهدم شدند . تعدادي از نيروهاي اين دو گردان كشته و زخمي شدند و عده اي هم به اسارت قواي اسلام در درآمدند . به علاوه مقداري سلاح سبك و نيمه سنگين نيز به غنيمت گرفته شد . در محور عملياتي مرگه سور , ارتفاعات مهم قلندر , پل مواصلاتي گردان مزنه و جاده مرگه سور _ ديانا ، توسط حزب دموكرات كردستان و گردان مستقل ويژه شهادت مورد هجوم قرارگرفتند و در همان ساعات اوليه , ارتفاعات مهم قلندر و پل مواصلاتي مزنه به تصرف رزمندگان درآمدند .
در ادامه اين عمليات , طي يك كمين و اجراي آتش سنگين , تعداد 16 خودرو دشمن منهدم و عده اي از سرنشينان آنها كشته , زخمي و يا اسير شدند . با هجوم رزمندگان به داخل شهر مرگه سور و جنگ تن به تن در خيابانها , دشمن بعثي به سمت غرب شهر عقبنشيني كرد , كه با تعقيب رزمندگان , تعداد زيادي از آنها به هلاكت رسيدند , به طوري كه در اكثر خيابانهاي شهر اجساد بعثيان به چشم ميخورد . همچنين بيش از 100 نفر از آنها به اسارت درآمدند و اماكن نظامي شهر به آتش كشيده شد . دشمن براي باز پس گيري شهر دو پاتك انجام داد كه هر باربا تحمل تلفات و خسارات به عقب رانده شد .
نتايج عمليات
انهدام كليه پايگاههاي مهم در ارتفاعات كورت قلندر و سليم خان در شمال ديانا .
انهدام مراكز نظامي شهر مرگهسور .
زير آتش قرار دادن جاده مرگهسور _ ديانا و پل مواصلاتي .
انهدام دو گردان از جيش الشعبي .
انهدام 16 خودرو نظامي .
تعداد كشته و زخمي دشمن :
بيش از 800 نفر .
تعداد اسرا :
بيش از 130 نفر .
همچنين بر اساس اين گزارش عمليات نصر 3 نيز در ساعت 45/22 دقيقه شب همين روز در منطقه شمال زبيدات و با هدف انهدام نيروهاي دشمن آغاز شد . در پي استقرار واحدهايي از سپاه چهارم عراق در ارتفاعات حمزين , از سوي قواي اسلام , عملياتي به صورت گشتي _ رزمي طرح ريزي شد و نيروهايي از لشكر 21 حمزه و يگانهايي از ژاندارمري سابق با استفاده از اصل غافلگيري , دشمن را مورد هجوم قرار دادند .
گردانهاي 1 ,2 و 3 از تيپ 95 لشكر 14 عراق , كه قبلاً در منطقه نهرجاسم و كربلاي 5 منهدم و بعداً با افراد جديد و بي تجربه بازسازي شده بود , بار ديگر بين 40 تا 80 درصد آسيب ديد و نيز به گردانهايي از لشكر 18 و تيپ 703 عراق ضربه كاري وارد آمد . در اين حمله تعدادي از دشمن كشته يا زخمي شدند و عدهاي هم به اسارت درآمدند .
با انهدام اين نيروها و گردانهاي زرهي , خاكريز مقدم عراق سقوط كرد و در كنترل نيروهاي ايران قرارگرفت . صبح روز عمليات ( پنجشنبه ) مواضع درهم ريخته شده بعثيان توسط جنگنده هاي نيروي هوايي ايران به شدت بمباران شدند و خسارات سنگيني به دشمن وارد آمد .
نتايج عمليات
انهدام 20 دستگاه تانك .
انهدام چندين انبار مهمات .
انهدام تعدادي خودروي نظامي .
يگانهاي منهدم شده :
گردانهاي 1 ,2 و 3 از تيپ 95 لشكر 14 .
گردان 1 از تيپ 703 لشكر 20 .
سه گردان از لشكر 18 .
تعداد كشته و زخمي دشمن :
بيش از 1000 نفر .
تعداد اسرا :
60 نفر .
غنايم :
چندين قبضه توپ .
ادوات جنگي .
تعدادي خودرو .
دهها قبضه انواع سلاح سبك .
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