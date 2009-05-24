عملیات بیت المقدس ظهور اندیشه برتر فرزندان امام بود/ بروجردی معلمی در کسوت سربازی

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، سردار سید رحیم صفوی در سومین گردهمایی رزمندگان و پیشکسوتان شهرستان بروجرد، با اشاره به حضور موثر و تعیین کننده و افتخار آفرین رزمندگان بروجردی در قالب بسیج، سپاه و ارتش و نقش این رزمندگان در آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: حضور رزمندگان قدیمی بسیجی و پاسدار در جهاد سازندگی به ویژه در خط مقدم و حضور بیش از شش هزار از فرزندان شهرستان بروجرد از ابتدای جنگ تا پایان جنگ یک افتخار بزرگ است.

وی ادامه داد: حضور گردانهای ثارالله و امام حسین در تیپ حضرت ابوالفضل (ع) و وجود رزمندگان بروجردی در نیروهای رزمی عملیات های مختلف قابل تقدیر است.

مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به حضور چشمگیر روحانیون بروجردی در عملیات های بیت المقدس و حاج عمران، افزود: حضور روحانیون بروجردی به حدی چشمگیر بود که می توان گفت که از 50 روحانی اعزامی لرستان به جبهه 11 روحانی بروجردی اعلام شده بود که به درجه رفیع شهاردت نائل شدند که از جمله آنها می توان به شهید قنوتی روحانی مبارز بروجردی اشاره کرد.

صفوی حضور دلاورمردان ارتش و سپاه شهرستان بروجرد در جبهه های جنگ را در حقیقت نشان دهنده عمق ایمان مردم و تبعیت و اطاعات از امام (ره) دانست و بیان داشت: این حضور پرشور در جبهه ها موجب عصبانیت دشمن بعثی شده بود به طوریکه با هجوم موشکهای عراق و بمباران بروجرد بیش از 61 کودک دبستانی در جنگ به شهادت رسیدند.

وی آمار شهدا و مفقودین بروجردی را نشان دهنده روحیه سلحشوری و قدرت معنوی مردم این شهرستان دانست و گقت: همانگونه که مردم ایران به علمای بزرگی چون آیت الله بروجردی، مرجع تقلید شیعیان دنیا و نویسندگان بزرگی چون استاد سید جعفر شهیدی افتخار می کنند مردم ایران و لرستان نیز به رزمندگان شجاعی چون رزمندگان بروجردی افتخار می کنند.

مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه کمتر از بروجرد و شهدای این شهر در رسانه ها نام برده شده است، افزود: حقیقتا شهدای بروجرد مظلوم هستند.

پیشنهاد برگزاری رژه نیروهای مسلح در روز سوم خردادماه

سردار صفوی با بیان اینکه شهدای بروجرد همواره پرچمدار استقلال و امنیت ایران اسلامی هستند، بر ضرورت قدرشناسی از حماسه آفرینی این مردم تاکید کرد و افزود: رزمندگان بروجرد در آزاد سازی خرمشهر نقش موثری داشتند.

وی سوم خرداد ماه سال 1361 را روز مقاومت و پیروزی همیشگی ایران اسلامی دانست و بیان داشت: باید از این روز به عنوان یک جشن ملی یاد شود و از جایگاه رفیع امام و شهدای جنگ تحمیلی در این روز تجلیل به عمل آید.

مشاور عالی فرمانده کل قوا پیشنهاد کرد: علاوه بر رژه نیروهای مسلح در روز 31 شهریور بهتر است این مراسم در روز سوم خردادماه نیز برگزار شود تا در این روز باشکوه اقتدار ایران اسلامی به رخ جهانیان کشیده شود.

صفوی ادامه داد: برگزاری رژه نیروهای مسلح در روز سوم خردادماه برای دوستان و دشمنان ایران عبرت آموز و حامل پیام آمادگی نیروهای مسلح ایران برای جهانیان است.

وی با تاکید بر اینکه عملیات بیت المقدس ظهور اندیشه و تفکر برتر فرزندان امام در عرصه دفاع مقدس بود، یادآور شد: حماسه فتح خرمشهر بیش از هر چیز قدرت رهبری و مدیریت امام را به جهانیان نشان داد.

وی افزود: فتح خرمشهر بزرگترین دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی در سال 61 بود و آزادی خرمشهر نتیجه وحدت و یکپارچگی ارتش، سپاه و جهاد سازندگی با بهره گیری از ظرفیت های مردمی و نیروهای بسیج در سایه رهبری حکیمانه و قاطعانه حضرت امام بود.

شهید بروجردی، معلمی در کسوت سربازی

مشاور عالی فرمانده کل قوا در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی ویژگی های اخلاقی شهید محمد بروجردی، خاطر نشان کرد: سرلشکر پاسدار بروجردی یک فرمانده مومن، صبور، شجاع خردمند و مظلوم بود.

صفوی با تاکید بر اینکه شهید بروجردی یک معلم اخلاق بود، ادامه داد: این شهید بزرگوار برای مردم کردستان یک خدمتگزار و یک معلم در کسوت سربازی بود که همین خصلت او را ماندگار کرد.

وی با تاکید بر اینکه شهید بروجردی در آزادسازی منطقه غرب، بانه، سقز، بوکان و پیرانشهر از دست گروهک های ضد انقلاب زحمات زیادی کشید، یادآور شد: بروجردی یک سردار پر افتخار و انسانی برجسته و در مجموع یک عارف خودساخته بود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار گردآوری خاطرات جنگ تحمیلی و آثار هشت سال دفاع مقدس در قالب یک موزه در شهرستان بروجرد شد.