کلاس توجیهی داوران لیگ برتر فوتبال 15 تیرماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کلاس توجیهی با هدف بازآموزی قوانین داوری و هماهنگی بیشتر بین داوران، یکنواختی قضاوت‌ها و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته داوران به منظور افزایش کیفیت قضاوت داوران در لیگ نهم برگزارخواهد شد.

این دوره به مدت 4 روز و با حضور 25 داور و 50 کمک داورمسابقات لیگ برتر درمحل هتل آکادمی فوتبال برگزارخواهد شد و مسعود عنایت مدرس داوری AFC کار تدریس این دوره را برعهده خواهد داشت.

در پایان این دوره از داوران لیگ برتر تست های آمادگی جسمانی بعمل خواهد آمد و داورانی که بتوانند به نمرات لازم دست یابند مجوز قضاوت در مسابقات فصل آینده را بدست خواهند آورد. کمیته داوران در نظر دارد تست های آمادگی جسمانی را در طول فصل برای داوران شاغل در لیگ برتر برگزار کند.

نهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور از 15 مرداد آغاز خواهد شد.