اردن دانشجوی هسته ای به روسیه اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "خالد توکان" رئیس کمیسیون انرژی اتمی اردن در این باره گفت: بر اساس توافقی که بین دو کشور به امضا رسیده اردن سال آینده 8 تا 10 دانشجو را برای مطالعه و تحصیل در دانشگاههای روسیه در رشته فیزیک و مهندسی هسته ای به این کشور اعزام خواهد کرد.

وی که با خبرگزاری پترا مصاحبه می کرد همچنین از پیشنهاد روسیه برای ساخت یک راکتور هسته ای تحقیقاتی برای اردن خبر داد و گفت که این پیشنهاد بر اساس توافق روز جمعه دو کشور صورت گرفت که بر اساس این توافق روسیه ساخت 4 نیروگاه هسته ای را به اردن وعده داده است.

رئیس کمیسیون انرژی هسته ای اردن خبر داد که این پنجمین توافق است که از سوی اردن با کشورهای صاحب فناوری هسته ای در جهت وارد کردن فناوری هسته ای بمنظور استفاده از آن برای مقاصد صلح آمیز منعقد می شود.

توکان که کشورش بیش از 65 درصد از انرژی مورد نیازش را وارد می کند ، افزود: اهمیت این توافق نشات گرفته از تجربه وسیع روسیه در حوزه انرژی هسته ای است که به مؤسسات این کشور به ویژه "روس اتم" اجازه می دهد تا در دیگر کشورها تاسیسات اتمی بسازد.

سال گذشته اردن قراردادهای مشابهی را با فرانسه، چین، کانادا و کره جنوبی برای توسعه فناوری هسته ای در این کشور امضا کرد.