به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "ره بی‌پایان عشق" به سردبیری جهانشاه آل‌محمود، تهیه‌کنندگی شهلا نیساری، کارگرداین رضا عمرانی و نویسندگی غزاله مسعود تهیه شده است. این نمایش از امشب 9 خرداد تا پنجشنبه 14 خرداد در قالب برنامه "قصه شب" ساعت 23 از رادیو تهران روی آنتن می‌رود.

داستان نمایش "ره بی‌پایان عشق" درباره رزمنده‌ای است که در حدود بیست سال در کما بوده است. او وقتی به هوش می‌آید از رحلت حضرت امام خمینی (ره) خبر ندارد و ... در این نمایش احمد گنجی نقش رزمنده را بازی کرده است.

نمایش "وسوسه" جمعه 15 خرداد به سردبیری ندا هنگامی، تهیه‌کنندگی شهلا نیساری، کارگردانی آشا محرابی و نویسندگی علی خاکبازان از رادیو تهران پخش می‌شود.

نمایش "داستان طوبی" از امشب تا چهارشنبه 13 خرداد در قالب برنامه "قصه شب" از رادیو ایران روی آنتن می‌رود. این نمایش به سردبیری مهدی شرفی، تهیه‌کنندگی محمد مهاجر، کارگردانی خسرو فرخزادی و نویسندگی بهرام صادقی تهیه شده است.

در خلاصه داستان نمایش "داستان طوبی" آمده است: یازده سال است که از زیر کشت بردن باغ زیتون از سوی یک شرکت تعاونی در اطراف شیراز می‌گذرد، اما هنوز درخت‌ها به بار ننشسته‌اند و ... در این نمایش امیر بختیاری، سینا نیکوکار، اسماعیل بختیاری، مهدی طهماسبی بازی کردند.

نمایش‌های "دو خواهر" و "ذوق زبان" به ترتیب 9 و 10 خرداد ساعت 13:30 از رادیو فرهنگ پخش می‌شود. این دو نمایش به سردبیری شهرام میرشکاک، کارگردانی ندا هنگامی و تهیه‌کنندگی فریبرز گلبن و شهناز دهکردی تهیه شده است.

نمایش "ارثیه مشروط" از امروز تا دوشنبه 11 خرداد در قالب برنامه "نمایش جوان" روی آنتن رادیو جوان می‌رود. این نمایش به سردبیری محمدامیر یاراحمدی، تهیه‌کنندگی محمد مهاجر، کارگردانی مهین فردنوا، بازی میکائیل شهرستانی و سیما خوش‌چشم و نویسندگی مریم تاجیک تهیه شده است. نمایش "ارثیه مشروط" داستان برادری است که خواهرش قصد ازدواج دارد، اما او مخالفت می‌کند و ...

نمایش "ما هفت نفر بودیم" از شنبه تا جمعه 15 خرداد ساعت 22 به کارگردانی مجید حمزه، تهیه‌کنندگی مهتاب امینی و نویسندگی حمیدرضا پورعلی‌محمد در قالب برنامه "از رمان تا نمایش" از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود. در این نمایش احمد گنجی، رامین پورایمان، رضا عمرانی، حبیب بختیاری، سینا نیکوکار، محمد آقامحمدی و مصطفی عبداللهی بازی می‌کنند.

نمایش "ما هفت نفر بودیم" به مرور زندگی هفت رزمنده دوران دفاع مقدس می‌پردازد که اکنون در دوران بعد از جنگ هر یک در حرفه‌ای مشغول هستند.

نمایش "زکریای رازی" جمعه 15 خرداد از رادیو سلامت پخش می‌شود. این نمایش به سردبیری مجید نظری‌نسب، تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی، کارگردانی ژاله علو و نویسندیگ داود نقلانی تهیه شده است.