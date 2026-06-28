به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو، شبکه رادیویی نمایش از هفتم تیر، رادیوفیلم ۵۴ قسمتی «طوبی» را بر اساس مجموعه تلویزیونی «طوبی» که روایتگر عشق، مهاجرت و روزهای پرالتهاب جنگ ایران و عراق است روی آنتن می برد.

رادیوفیلم «طوبی» که بر اساس مجموعه تلویزیونی به کارگردانی سعید سلطانی تولید شده است، از هفتم تیر هر روز ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این اثر، داستان دختری به نام «طوبی» را روایت می‌کند که پس از مرگ پدرش، راهی عراق می‌شود. دوری از خانواده، گم شدن فرزند، جنگ ایران و عراق و ناآرامی‌های سیاسی، طوبی را با بحران‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌کند.

رادیوفیلم ۵۴ قسمتی «طوبی» به تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا و با تنظیم برای رادیو و گویندگی شیما جانقربان، از هفتم تیر هر روز ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو نمایش پخش خواهد شد.