  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

سریال «طوبی» در قالب رادیو فیلم پخش می‌شود

سریال «طوبی» در قالب رادیو فیلم پخش می‌شود

رادیو نمایش «طوبی» را در قالب رادیو فیلمی ۵۴ قسمتی روانه آنتن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو، شبکه رادیویی نمایش از هفتم تیر، رادیوفیلم ۵۴ قسمتی «طوبی» را بر اساس مجموعه تلویزیونی «طوبی» که روایتگر عشق، مهاجرت و روزهای پرالتهاب جنگ ایران و عراق است روی آنتن می برد.

رادیوفیلم «طوبی» که بر اساس مجموعه تلویزیونی به کارگردانی سعید سلطانی تولید شده است، از هفتم تیر هر روز ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این اثر، داستان دختری به نام «طوبی» را روایت می‌کند که پس از مرگ پدرش، راهی عراق می‌شود. دوری از خانواده، گم شدن فرزند، جنگ ایران و عراق و ناآرامی‌های سیاسی، طوبی را با بحران‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌کند.

رادیوفیلم ۵۴ قسمتی «طوبی» به تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا و با تنظیم برای رادیو و گویندگی شیما جانقربان، از هفتم تیر هر روز ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو نمایش پخش خواهد شد.

کد مطلب 6873445
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فاطمه IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      6 0
      پاسخ
      این فیلم عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی هست 👌👌👌

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها