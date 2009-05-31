خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: نویسنده این کتاب با اشاره به اینکه تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان به عنوان دغدغه همیشگی خود اظهار داشته است که به پیشینیانی که تلاش کرده‌اند از دین برای کودکان و نوجوانان صحبت کنند دین و رهن خاصی حس می‌کند.

وی یادآور شده است که طی تا کنون کتابها، مقالات و سخنرانی‌های مختلفی مرتبط با این موضوع ارائه کرده است و این کتاب حاصل سامان دادن یادداشتهای وی است که طی 12 سال گردآوری شده است.

آموزه‌های دینی برای کودکان و نوجوانان در ایران عنوان بخش نخست این کتاب است که در میان عناوین آن می‌توان به رسالات اسماعیلیه، کشف المحجوب، ورقه و گلشاه، تفسیر سور آبادی اشاره کرد.

حماسه‌های دینی برای کودکان و نوجوانان عنوان سومین بخش این کتاب است که نویسنده طی آن به توجه به حماسه‌های دینی در متون نظری ادبیات کودک، حمله حیدری و سایر حماسه‌های دینی، دلایل بی‌توجهی به حماسه‌های دینی در ادبیات کودک و کاربردهای حماسه‌های دینی برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

اولین کتابی دینی فارسی بودند، اولین کتابهای ایران مذهبی بودند، اولین کتابهای فارسی در ایران مذهبی بودند، اولین کتابهای چاپ تهران مذهبی بودند، اولین کتابهای کودک در جهان مذهبی بودند، کتابهای مذهبی درمیان اولین کتابهای کودک ایران، اولین مدارس و کتابهای درسی، کتابهای درسی دینی عناوینی است که در بخش سوم با عنوان اولین کتابهای مذهبی برای کودکان ایران منتشر شده است.

مطبوعات دینی در دوره قاجار و اولین مطالب دینی برای کودکان و نوجوانان، کتابهای دینی کودک و نوجوان در دوره پهلوی عناوین بخشهای چهارم و پنجم از کتاب تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان است.

نویسنده در بخشهای ششم، هفتم و هشتم به موضوعات مطبوعات دینی کودک و نوجوان در دوره پهلوی، فهرست کتابهای اسلامی کودک و نوجوان در دوره پهلوی، فرهست کتابهای مسیحی به زبان و خط ارمنی در دوره پهلوی پرداخته است.