۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

کیفیت محصولات پارس خودرو افزایش یافت

کیفیت محصولات شرکت پارس خودرو نسبت به اسفند ماه سال گذشته 16درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پارس خودرو ، بر اساس آخرین نتایج اعلام شده از جانب شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در رابطه با ارزیابی کیفی خودروهای ساخت داخل ، شاخص عددی رشد کیفی در محصولات پارس خودرو 16درصد رشد را نشان می دهد.

خودروهای تندر90 با 24درصد رشد کیفی ، ماکسیما با 20درصد رشد کیفی و پراید141 با 18درصد رشد کیفی نسبت به اسفند 87 ، از جمله شاخصه های کیفی اعلام شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در رابطه با محصولات این شرکت می باشند و این شرکت در تولید سایر محصولات خود نیز رشد کیفی را به ثبت رسانده است.

