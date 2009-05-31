کیفیت محصولات پارس خودرو افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پارس خودرو ، بر اساس آخرین نتایج اعلام شده از جانب شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در رابطه با ارزیابی کیفی خودروهای ساخت داخل ، شاخص عددی رشد کیفی در محصولات پارس خودرو 16درصد رشد را نشان می دهد.

خودروهای تندر90 با 24درصد رشد کیفی ، ماکسیما با 20درصد رشد کیفی و پراید141 با 18درصد رشد کیفی نسبت به اسفند 87 ، از جمله شاخصه های کیفی اعلام شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در رابطه با محصولات این شرکت می باشند و این شرکت در تولید سایر محصولات خود نیز رشد کیفی را به ثبت رسانده است.