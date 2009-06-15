کسب رتبه نخست سازمان هواشناسی ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر گزارش سازمان جهانی هواشناسی در خصوص توسعه ظرفیت‌‌های مدیریت ریسک وابسته به مخاطرات آب و هوایی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که طی آن ضمن اشاره به رخدادهای آب و هوایی منطقه به ظرفیت‌های کشورها در برنامه ریزی و مقابله با آن اشاره گردیده، سازمان هواشناسی ایران رتبه نخست را در بین کشورهای عضو کسب نموده و در تمامی زمینه‌های موضوعات هواشناسی از جمله دیده بانی، پایش، زیرساخت‌های مخابراتی، تبادل داده‌ها و پیش‌بینی و قابلیت‌های هشدار در بالاترین و بهترین وضعیت قرار دارد.

بنابر این گزارش بیش از 80 درصد بلایای طبیعی در جهان حاصل وقایع مربوط به وضعیت آب و هوایی هستند و در بررسی های جهانی قابلیت های فنی و علمی در حمایت از کاهش ریسک بلایای سازمان‌های ملی آبشناسی و هواشناسی شرکت داشتند که سازمان هواشناسی ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه نخست را کسب نمود.

سازمان هواشناسی کشور به پیشرفته‌ترین وسایل هواشناسی مجهز شده و از نیروهای کارآمد برای دریافت آخرین اطلاعات و پیش‌بینی‌های هواشناسی استفاده می‌کند و برای جمع‌آوری داده‌های هواشناسی دستگاه‌های اتوماتیک نیز در 210 ایستگاه نصب شده است و تعداد ایستگاه‌های اتوماتیک جمع‌آوری داده‌ها به زودی به 230 ایستگاه خواهد رسید.

436 مرکز هواشناسی براساس خدمات ارایه شده، 6 مرکز راداری هواشناسی، 26 مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی، 4 بوئی شناور، یک کشتی تحقیقات هواشناسی دریایی و سه پژوهشکده و پژوهشگاه و سه مرکز تخصصی ملی در زمینه علوم جوی و اقیانوسی و خشکسالی در ایران فعال است.