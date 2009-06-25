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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۳

گلستان قطب مهم فناوری اطلاعات کشور می شود

گلستان قطب مهم فناوری اطلاعات کشور می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان از تدوین سند راهبردی توسعه استان در 15 بند خبر داد و گفت: بر اساس این سند، گلستان به یکی از قطبهای مهم فناوری اطلاعات کشور تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده ظهر پنجشنبه در جلسه اتاق فکر استان گلستان افزود: مبنای تنظیم سند راهبردی باید در راستای تقویت و اصلاح برنامه های توسعه استان باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به سفر دوم رئیس جمهور با نگاه برنامه ریزی راهبردی و بر اساس شاخصهای برنامه چهارم که توسط کلیه دستگاه ها بررسی شده است، برنامه پنجم باید به سمت رشد و تقویت امکانات سوق داده شود.
 
وی خاطرنشان کرد: هدف از برنامه ریزی راهبردی حفظ هویت، وحدت ملی و انسجام اسلامی در استان گلستان با احیا، ارتقا و توسعه فرهنگی و ارزشهای بومی، ایرانی و اسلامی در منطقه، توسعه همه جانبه و ساختاری فناوری اطلاعات و تبدیل گلستان به یکی از قطبهای مهم فناوری اطلاعات در کشور است.

محمودزاده با تاکید بر توسعه پایدار، همه ‌جانبه و کیفی بخش کشاورزی گفت: به منظور حفظ و ارتقا موقعیت کشاورزی استان در اقتصاد ملی و کشاورزی استان، تلاش همه جانبه برای تحول صنعتی و معدنی گلستان بر مبنای توسعه و اقتصاد دانایی محور و اولویت به توسعه و گسترش گردشگری در استان از دیگر اهداف این برنامه ریزی ماست.

استاندار گلستان بیان داشت: چشم انداز 20 ساله توسعه استان گلستان در امور اقتصادی مبنی بر استانی دست یافته به جایگاه بالای اقتصادی در کشور، مبتنی بر علم و فناوری همراه با رشد سریع و پایدار اقتصادی، متکی بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی است.

وی عنوان کرد: استان در افق 1404 دارای ویژگیهایی از جمله استانی توسعه یافته و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی، همراه با نهادهای مناسب در جهت تحقق رشد پایدار اقتصادی (کشاورزی، صنعت و توریسم) خواهد بود.

وی افزود: استانی توانمند و برتر در جذب توریسم و اکوتوریسم با اتکا بر منابع فرهنگی، هنری و طبیعی، استانی شایسته و بهره مند و هماهنگ در مدیریت کلان اقتصادی و برتر در شاخصهای بهره وری در مقیاس ملی، استانی برتر و پیشرو در دانش IT و ICT در سطح کشور از دیگر ویژگیها است.

محمودزاده چشم انداز 20 توسعه استان گلستان در امور آمایش سرزمین و توسعه پایدار را استانی با توسعه جامع پایدار هماهنگ و سازمان فضایی متعادل و متوازن با تاکید بر حفاظت از محیط زیست و بهره وری منطقی از منابع و ظرفیتهای توسعه ای بیان کرد.

استاندار گلستان اظهار داشت: استان در افق 1404، استانی سامان یافته بر مبنای مزیتهای رقابتی در سطح کشور همراه با ایجاد، مزیتهای جدید متناسب با مقتضیات نواحی( دریا- جنگل- خشکی)، استانی با توزیع متعادل جمعیت در پهنه جغرافیایی خود از طریق اجرای برنامه های هماهنگ توسعه روستایی و ناحیه ای است.

وی تاکید کرد: گلستان استانی با پتانسیل بالا در تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی و به کارگیری از حداکثر امکانات استان به منظور زیر کشت بردن اراضی مناطق شمالی استان با استفاده از توان و ظرفیتهای موجود، استانی موفق بر اساس مدیریت جامع بر اکوسیستم در استفاده بهینه از منابع جنگلی و مهار در جنگل زدایی با تاکید ویژه بر زیست گاه های طبیعی است.

محمودزاده با اشاره به جهت ‌گیری‌های اصلی برنامه پنجم تصریح کرد: در تعیین جهت‌ گیریهای اصلی برنامه پنجم سازندگی، سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید مدنظر قرار گرفته و سعی شود این جهت‌ گیریها و مضامین بر تحقق عدالت در تمام ابعاد، عزت و سرافرازی کشور، دستیابی به جایگاه ترسیم شده در سند چشم انداز، اجرای کامل سیاستهای کلی نظام، تحول سازمانی بر اساس قانون اساسی و اصلاح روندهای اجرایی و کاهش اتلاف منابع به منظور مدیریت بهینه آن به مدیران ارشد نظام کمک نمایند.

کد مطلب 902358

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