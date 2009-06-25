گلستان قطب مهم فناوری اطلاعات کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده ظهر پنجشنبه در جلسه اتاق فکر استان گلستان افزود: مبنای تنظیم سند راهبردی باید در راستای تقویت و اصلاح برنامه های توسعه استان باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به سفر دوم رئیس جمهور با نگاه برنامه ریزی راهبردی و بر اساس شاخصهای برنامه چهارم که توسط کلیه دستگاه ها بررسی شده است، برنامه پنجم باید به سمت رشد و تقویت امکانات سوق داده شود.



وی خاطرنشان کرد: هدف از برنامه ریزی راهبردی حفظ هویت، وحدت ملی و انسجام اسلامی در استان گلستان با احیا، ارتقا و توسعه فرهنگی و ارزشهای بومی، ایرانی و اسلامی در منطقه، توسعه همه جانبه و ساختاری فناوری اطلاعات و تبدیل گلستان به یکی از قطبهای مهم فناوری اطلاعات در کشور است.

محمودزاده با تاکید بر توسعه پایدار، همه ‌جانبه و کیفی بخش کشاورزی گفت: به منظور حفظ و ارتقا موقعیت کشاورزی استان در اقتصاد ملی و کشاورزی استان، تلاش همه جانبه برای تحول صنعتی و معدنی گلستان بر مبنای توسعه و اقتصاد دانایی محور و اولویت به توسعه و گسترش گردشگری در استان از دیگر اهداف این برنامه ریزی ماست.

استاندار گلستان بیان داشت: چشم انداز 20 ساله توسعه استان گلستان در امور اقتصادی مبنی بر استانی دست یافته به جایگاه بالای اقتصادی در کشور، مبتنی بر علم و فناوری همراه با رشد سریع و پایدار اقتصادی، متکی بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی است.

وی عنوان کرد: استان در افق 1404 دارای ویژگیهایی از جمله استانی توسعه یافته و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی، همراه با نهادهای مناسب در جهت تحقق رشد پایدار اقتصادی (کشاورزی، صنعت و توریسم) خواهد بود.

وی افزود: استانی توانمند و برتر در جذب توریسم و اکوتوریسم با اتکا بر منابع فرهنگی، هنری و طبیعی، استانی شایسته و بهره مند و هماهنگ در مدیریت کلان اقتصادی و برتر در شاخصهای بهره وری در مقیاس ملی، استانی برتر و پیشرو در دانش IT و ICT در سطح کشور از دیگر ویژگیها است.

محمودزاده چشم انداز 20 توسعه استان گلستان در امور آمایش سرزمین و توسعه پایدار را استانی با توسعه جامع پایدار هماهنگ و سازمان فضایی متعادل و متوازن با تاکید بر حفاظت از محیط زیست و بهره وری منطقی از منابع و ظرفیتهای توسعه ای بیان کرد.

استاندار گلستان اظهار داشت: استان در افق 1404، استانی سامان یافته بر مبنای مزیتهای رقابتی در سطح کشور همراه با ایجاد، مزیتهای جدید متناسب با مقتضیات نواحی( دریا- جنگل- خشکی)، استانی با توزیع متعادل جمعیت در پهنه جغرافیایی خود از طریق اجرای برنامه های هماهنگ توسعه روستایی و ناحیه ای است.

وی تاکید کرد: گلستان استانی با پتانسیل بالا در تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی و به کارگیری از حداکثر امکانات استان به منظور زیر کشت بردن اراضی مناطق شمالی استان با استفاده از توان و ظرفیتهای موجود، استانی موفق بر اساس مدیریت جامع بر اکوسیستم در استفاده بهینه از منابع جنگلی و مهار در جنگل زدایی با تاکید ویژه بر زیست گاه های طبیعی است.

محمودزاده با اشاره به جهت ‌گیری‌های اصلی برنامه پنجم تصریح کرد: در تعیین جهت‌ گیریهای اصلی برنامه پنجم سازندگی، سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید مدنظر قرار گرفته و سعی شود این جهت‌ گیریها و مضامین بر تحقق عدالت در تمام ابعاد، عزت و سرافرازی کشور، دستیابی به جایگاه ترسیم شده در سند چشم انداز، اجرای کامل سیاستهای کلی نظام، تحول سازمانی بر اساس قانون اساسی و اصلاح روندهای اجرایی و کاهش اتلاف منابع به منظور مدیریت بهینه آن به مدیران ارشد نظام کمک نمایند.