دانشگاه اسلامی اوگاندا؛ مرکز آکادمیک مسلمانان و غیرمسلمانان آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، دکتر احمد کاووسی سنگندو رئیس دانشگاه اسلامی اوگاندا گفت: این دانشگاه اسلامی نقش مهمی در ارائه آموزش در سطح جهانی به آفریقا و در دو عرصه مطالعاتی تعیین شده و مطالعات دینی برعهده دارد، از این رو موفقیتهای این دانشگاه غیرقابل تردید است.

این دانشگاه که بودجه آن از سوی سازمان کنفرانس اسلامی تأمین شده، سال 1988 برای ارائه خدمات خود به جامعه مسلمان آفریقایی انگلیسی زبان در جنوب و شرق آفریقا تأسیس شد.

از زمان تأسیس این دانشگاه تا کنون مأموریت و رسات این نهاد آموزشی گسترش یافته و از دانشجویان سراسر قاره آفریقا و حتی فراتر از آن استقبال می کند.

دکتر سنگندو اظهار داشت که تعداد دانشجویانی که در این دانشگاه ثبت نام کرده اند از 80 نفر در سال 1988 آغاز شد و هرسال افزایش یافت.

این دانشگاه بیش از 7 هزار دانشجو در رشته های مختلفی چون مطالعات اسلامی، زبان عربی، حقوق، علوم، هنر و علوم اجتماعی فارغ التحصیل کرده است.

رئیس این دانشگاه اشاره کرد: درحالی که این دانشگاه با یک دانشکده و فضا آغاز به کار کرد اکنون پنج دانشکده مختلف دارد تا دانشجویان بتوانند به خدمات این دانشگاه در شهر خود دسترسی داشته و از سفرهای بین شهری آنها چون گذشته جلوگیری شود.

به رغم اینکه دانشگاه اسلامی اوگاندا در سالهای اولیه فعالیت خود بر آموزش مسلمانان آفریقایی تمرکز کرده بود اما اکنون پذیرای دانشجویان مسلمان و غیرمسلمان است.

رئیس این دانشگاه در ادامه اظهارات خود گفت: دانشگاه ما در سطح جهانی شناخته شده است و اغلب دانشجویان این دانشگاه برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک دکترا در دانشگاههای اروپا و آمریکا ادامه تحصیل می دهند و بسیاری از آنها در بازار کار موفق هستند.

ایمان فیص مالکان از شهروندان آفریقای جنوبی که در یک شرکت ارتباطات برجسته در کیپ تاون کار می کند گفت: تحصیل در این دانشگاه فرصت مناسبی برای من فراهم کرد تا علاوه بر آموزش آکادمیک و استانداردها و هنجارهای اخلاقی که در این دانشگاه ارائه می شود بهره مند شوم.