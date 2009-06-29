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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

سرپرست شیلات هرمزگان:

مصرف آبزیان در کشور کمتر از نصف معدل مصرف جهانی است

مصرف آبزیان در کشور کمتر از نصف معدل مصرف جهانی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست شیلات هرمزگان گفت: به رغم وجود منابع غذایی سرشار در آبزیان، سرانه مصرف این پروتئین با ارزش در کشور، کمتر از نصف معدل مصرف جهانی است.

قدرت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: یکی از اهداف شیلات هرمزگان ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و آموزش تنوع طبخ آن در شهرستان های استان و به خصوص شهرهای غیرساحلی به منظور افزایش سرانه مصرف میگو و ماهی بعنوان غذای سلامتی است.

وی سرانه مصرف میگو و ماهی در کشور را 7.5 کیلو اعلام کرد و بیان کرد: این درحالی است که معدل مصرف جهانی  ‪ 17.5 کیلوگرم است.

میرزاده خاطرنشان کرد: با توجه به مصرف سرانه میگو و ماهی در کشور این اداره کل در راستای سیاستهای شیلات کشور اقدام به اطلاع رسانی از مزایای آبزی مصرفی از طریق برگزاری دوره های مختلف طبخ آبزیان، جشنواره و چاپ کتاب، پوستر، بروشور و زیرنویس تلویزیون و روزنامه ها کرده است که در ادامه این برنامه ها  از هشت تیرماه تا 10 تیرماه سال جاری دوره طبخ آبزیان و ششمین جشنواره بزرگ غذاهای دریائی در شهرستان حاجی آباد برگزار می شود.

وی گفت: در این جشنواره غذاهای مختلف با استفاده از میگو و ماهی توسط شرکت کنندگان طبخ و به هیئت داوران ارائه می شود که در ششمین جشنواره در شهرستان حاجی آباد ضمن تقدیر از همه شرکت کنندگان در دو بخش غذاهای تهیه شده با ماهی و غذاهای تهیه شده با میگو با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی، نوآوری و کیفیت در طعم و مزه داوری و به برگزیدگان نیز هدایائی اهدا خواهد شد.  

وی گفت: با برگزاری چنین جشنواره هایی علاوه بر ترویج فرهنگ مصرف آبزیان، مردم با چگونگی پخت صحیح و تنوع غذایی آبزیان همچنین مزایای آن آشنا می شوند.

سرپرست شیلات هرمزگان گفت: فرهنگ سازی کاری مشکل، زمان بر و پرهزینه است ولی وقتی فرهنگ سازی برای داشتن جامعه ای سالم برنامه ریزی می شود نیاز است همه به خصوص رسانه های مختلف و عوامل اجرائی استان نیز کماکان ما را در این زمینه یاری نمایند.

کد مطلب 904445

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