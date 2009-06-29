مصرف آبزیان در کشور کمتر از نصف معدل مصرف جهانی است

قدرت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: یکی از اهداف شیلات هرمزگان ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و آموزش تنوع طبخ آن در شهرستان های استان و به خصوص شهرهای غیرساحلی به منظور افزایش سرانه مصرف میگو و ماهی بعنوان غذای سلامتی است.

وی سرانه مصرف میگو و ماهی در کشور را 7.5 کیلو اعلام کرد و بیان کرد: این درحالی است که معدل مصرف جهانی ‪ 17.5 کیلوگرم است.

میرزاده خاطرنشان کرد: با توجه به مصرف سرانه میگو و ماهی در کشور این اداره کل در راستای سیاستهای شیلات کشور اقدام به اطلاع رسانی از مزایای آبزی مصرفی از طریق برگزاری دوره های مختلف طبخ آبزیان، جشنواره و چاپ کتاب، پوستر، بروشور و زیرنویس تلویزیون و روزنامه ها کرده است که در ادامه این برنامه ها از هشت تیرماه تا 10 تیرماه سال جاری دوره طبخ آبزیان و ششمین جشنواره بزرگ غذاهای دریائی در شهرستان حاجی آباد برگزار می شود.

وی گفت: در این جشنواره غذاهای مختلف با استفاده از میگو و ماهی توسط شرکت کنندگان طبخ و به هیئت داوران ارائه می شود که در ششمین جشنواره در شهرستان حاجی آباد ضمن تقدیر از همه شرکت کنندگان در دو بخش غذاهای تهیه شده با ماهی و غذاهای تهیه شده با میگو با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی، نوآوری و کیفیت در طعم و مزه داوری و به برگزیدگان نیز هدایائی اهدا خواهد شد.

وی گفت: با برگزاری چنین جشنواره هایی علاوه بر ترویج فرهنگ مصرف آبزیان، مردم با چگونگی پخت صحیح و تنوع غذایی آبزیان همچنین مزایای آن آشنا می شوند.

سرپرست شیلات هرمزگان گفت: فرهنگ سازی کاری مشکل، زمان بر و پرهزینه است ولی وقتی فرهنگ سازی برای داشتن جامعه ای سالم برنامه ریزی می شود نیاز است همه به خصوص رسانه های مختلف و عوامل اجرائی استان نیز کماکان ما را در این زمینه یاری نمایند.