به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان ظهر سه شنبه در جمع مدیران شعب دادگاه های استان در گرگان افزود: در حال حاضر 70 درصد فرآیند دادرسی در استان مکانیزه شد که تاپایان سال جاری تمامی فرآیند دادرسی در استان مکانیزه می شود.

وی اظهار داشت: کاهش مراجعه مردم به سیستم قضایی از مزایای اجرای این طرح بوده و مردم می توانند دادخواست و شکایات را از طریق اینترنت ارسال کنند و با گرفتن شماره رمز از دفاتر شعب، مراحل رسیدگی را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین افرادی که به عنوان خوانده، خواهان، شاکی یا متشاکی به محاکم استان مراجعه می کنند، شماره تلفن همراه خود را به مسئول مربوطه برای ثبت ارائه کنند تا سیستم مدیریت پرونده قضایی به صورت هوشمند با ارسال پیامک مراحل دادرسی را به آنان اعلام کند.

فاضلیان بیان داشت: دستگاه قضایی به مرحله نوینی از فناوری های مدرین در عرصه دادرسی دست یافته و دوران نظام سنتی دستگاه قضایی پایان یافته است.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: در این مرحله مکانیزه شده دستگاه قضایی، مدیران دفاتر شعب دادگاه ها و محاکم نقش کلیدی دارند و باید با شیوه های جدید تطبیق یابند.

وی برلزوم رفتار شایسته با ارباب رجوع در محاکم قضایی تاکید کرد و ادامه داد: مردم انتظار رفتار شایسته در محاکم قضایی دارند.