سفر روزانه بیش از 5/1 میلیون تهرانی با مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ربیعی بیان این ملطب اظهار کرد : میزان سفرها با مترو هر ساله با آغاز فصل تابستان کاهش می یابد که امسال نیز تعداد سفرها در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه 100 هزار نفر در روز کاهش یافته است .

وی ادامه داد: با این وجود تعداد سفرها در مجموع نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش یافته که این امر به دلیل افتتاح و بهره برداری از ایستگاه های جدید خط 1 و 2 و خط 4 مترو تهران بوده است.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان اینکه از 15 تیرماه سه ایستگاه جدید خط 1 مترو تهران به صورت تمام وقت به شهروندان خدمات رسانی می کنند گفت : با خدمات رسانی تمام وقت این ایستگاه ها پیش بینی می شود تعداد مسافران مترو در خط یک افزایش قابل توجهی یابد.

وی همچنین در مورد نصب پله برقی در ایستگاه های تازه به بهره برداری رسیده مترو گفت : نصب پله برقی در ایستگاه دروازه دولت به پایان رسیده و هم اکنون عملیات نصب پله برقی در سه ایستگاه قلهک، شریعتی و میرداماد در دست اجراست که تا پایان تیرماه این پله برقی ها نیز به بهر برداری خواهد رسید.

مهندس ربیعی در پایان گفت : ایستگاههای انقلاب و شهدا در اولویت بعدی نصب پله برقی قرار دارند که به زودی در این ایستگاهها نیز پله برقی نصب و راه اندازی خواهد شد.