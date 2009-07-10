مراسم جشن میلاد امام علی در کشورهای مختلف برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،این جشنها با حضور ایرانیان مقیم آن کشور و همچنین جمعی از شخصیتهای علمی، فرهنگی و دینی و نیز با تعدادی از شعرای برجسته از شهرهای مختلف برگزار شد.

مسکو روسیه

روز یکشنبه 14 تیر ماه 1388 جشن میلاد مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر در مسجد خاتم الانبیاء مسکو برگزار شد.

در این مراسم که باحضور سجادی سفیر، ابراهیمی رایزن فرهنگی ایران و جمعی از ایرانیان و شیعیان مقیم برگزار شد حجت‌الاسلام خدایی به ایراد سخن پرداخت و در خصوص ویژگی های ولادت آن امام همام و نیز تربیت خاص ایشان نزد پیامبر اکرم (ص) پرداخت .

دهلی‌نو هندوستان

همزمان با سالروز فرخنده میلاد مولی‌الموحدین حضرت علی(ع) روز 13 تیمراه جشن باشکوهی در "امامیه هال" دهلی نو در با همکاری خانه فرهنگ ایران، موسسه فرهنگی غدیر و موسسه فرهنگی علم برگزار شد.

در این مراسم دکتر سید عبدالحمید ضیایی مسئول خانه فرهنگ ایران، قاسم مرادی کارشناس فرهنگی رایزنی، اخترالواسع رئیس بخش الهیات دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه، مولانا دکتر مفتی مکرم احمد، امام جمعه مسجد جامع فتح پوری، حجت الاسلام سعود مهدی، حجت الاسلام سید مطلوب مهدی عابدی رئیس موسسه فرهنگی غدیر، حجت الاسلام شیخ ممتاز علی امام جمعه و جماعت امامیه هال و جمعی از شخصیت های علمی، فرهنگی و دینی و نیز با تعدادی از شعرای برجسته از شهرهای مختلف حضور داشتند.

درمیان سخنرانهای این جشن می توان به پروفسور اختر الواسع، مولانا مفتی مکرم احمد، درباره فضائل و مناقب حضرت علی(ع) اشاره کرد.

نیجریه

روز 15 تیرماه همزمان با خجسته سالروز مولود کعبه و اول مظلوم عالم امیرمؤمنان علی (ع) از طرف رایزنی فرهنگی ایران در نیجریه جشن میلاد آن امام همام برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از شیعیان و علاقه مندان به خاندان عصمت و طهارت از گروهها و جمعیتهای مختلف شیعی و اسلامی از جمله انجمن اهل البیت (ع) افریقا ، جمعیت مسلمانان أبسان ، جمعیت أسرة الهدی و دانشجویان دانشگاه لاگوس برگزار شد، ابتدا رایزن فرهنگی ایران عظیمی نصرآباد ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت: برگزاری جشن ولادت مولود کعبه علی (ع) در واقع گرامیداشت ارزش های انسانی نمونه و کامل است. حضرت علی (ع) دارای شخصیتی است که در قالب الفاظ گنجانده نمی شود. اگربخواهیم انسانی متکامل در همه ابعاد مثال بزنیم شاید کسی به شایستگی ایشان بعد از پیامبر عظیم الشأن اسلام نباشد ، ایشان در تقوی و پرهیزکاری ، علم و دانش ، عرفان و خداشناسی ، شجاعت و دلاوری و صداقت و درستکاری سرآمد همگان بودند.

رایزن فرهنگی ایران افزد: شخصیت منحصر به فرد امیرمؤمنان و اول مظلوم عالم نه تنها نزد شیعیان جهان بلکه تمام مسلمانان ، حتی آزاداندیشان دنیا در هر دین و مسلکی قابل احترام است. وی بزرگترین حامی پیامبر اسلام از ابتدای رسالت تا هنگام وفات حضرت بودند و اگر نبود علی (ع) کسی را شایسته ازداوج با فرزند گرانقدرش فاطمه زهرا (س) نمی توان یافت.

تاشکند ازبکستان

ایرانیان محب مولا علی(ع) در شب میلاد مولود کعبه در مراسم گرامیداشت شرکت کردند. برنامه های این مراسم از سوی سفارت ایران در ازبکستان و رایزنی فرهنگی تنظیم شده بود.

کاردار سفارت دراین مراسم درباره فضایل وقضاوتهای امیرمومنان دربین مردم سخنرانی کرد، مولودی خوانی، تارنوازی و قرائت اشعاری در مدح مولا از جمله برنامه های مراسم میلاد امام علی (ع) در ازبکستان بود.

پکن چین

مراسم میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در روز یکشنبه 14 تیرماه از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور ایرانیان مقیم در پکن شامل کارکنان سفارت، مؤسسات و دفاتر ارگان های ایرانی، دانشجویان، تجار و بازرگانان در سالن مولانای سفارت برگزار شد.

رایـزن فرهنگی ضمن تبریک سـالروز ولادت مولود کعبه حضرت علی (ع) در بخشی از سخنان خود گفت ، سیزده رجب میلاد فرخنده گوهر ولایت در صدف کعبه است. مولودی که محبتش دلهای عاشقان فضیلت را روشن ساخته و مولایی که ولایتش کیمیای دگرگون ساز دلها وزندگی هاست. گنج "علی دوستی" عطیه ای الهی در قلوب شیعیان است. سیزده رجب تولد زمزم زلال عترت است. تولدی که چشمه عبودیت را در جانهای خفته جوشان می کند و نورش مشعل فروزان راه رسالت نبی اکرم (ص) است.

مانیل فیلیپین

جشن سالروز ولادت با سعادت حضرت علی بن ابیطالب (ع) پنجشنبه شب مورخ11/4/88 با حضور علی مجتبی روزبهانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مانیل، دانشجویان و ایرانیان مقیم، جمعی از مسلمانان و علاقمندان فیلیپینی و هندی، به همراه کارکنان و خانواده های نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درتالار اجتماعات رایزنی فرهنگی در مانیل برگزار شد.

در این مراسم که با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و قرائت روحبخش دعای کمیل و قرائت کلام ا... مجید آغاز شد شعرای فیلیپینی و ایرانی حاضر اشعار ودکلمه های خود را در منقبت امیر المؤمنین علی(ع) برای حضار قرائت کردند.

در ادامه برنامه، دکتر محمود صادقی تجراز ایرانیان مقیم به بیان مطالبی در باره عظمت و شخصیت اولین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام علی پرداخت.

خارطوم سودان

همچنین مراسم ویژه‌ای برای ولادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب(ع)از سوی رایزنی فرهنگی ایران در کشور سودان در مدرسه جمهوری اسلامی ایران در خارطوم شامگاه روز دوشنبه 15 تیرماه مصادف با 13 رجب المرجب برگزارشد.

در مراسم وجشن مذکورشماری از اعضاء نهادهای سیاسی، فرهنگی مستقر در در این کشور شرکت کردند.

افریقای جنوبی

مراسم 13 رجب، میلاد امام اول شیعیان حضرت علی (ع) در منطقه خارانکوا ، حومه پرتوریا با حضور شیعیان منطقه پرتوریا و ژوهانسبورگ، سفیر و رایزن فرهنگی و اعضای سفارت ایران و خانواده‌های آنها برگزار شد.

برادر حسین ملا از شیعیان منطقه، حجت‌السلام شیخ محمد نور، امام جمعه و جماعت سووتو، حومه ژوهانسبورگ، ابراهیمی اصل، سفیر جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنرانهای این مراسم بودند.



استانبول ترکیه

به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت مولود کعبه حضرت علی (ع) مراسم جشن با شکوهی با حضور کارکنان نهادهای جمهوری اسلامی ایران مستقر در استانبول و ایرانیان مقیم این شهر و تعدادی از پیروان اهل بیت (ع) ترکیه در محل سالن اجتماعات سرکنسولگری ایران در استانبول برگزار شد.

در این مراسم آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی سخنانی با اشاره به رسالت پیامبران الهی گفت: ولایت وامامت ائمه اطهار علیه السلام نیز درهمین راستا بوده است و ولی فقیه نیز در همین جهت گام برمی دارد؛ لذا همه درجهت مسیر تعین شده الهی حرکت می کنند ومردم را به پیروری از دین خدا وفرمان الهی دعوت می نمایند.