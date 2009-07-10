گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به منظور استفاده متقابل از تخصصها، تجارب، تولید دانش و ایجاد همسویی و همگرایی مطلوب، با "بنیاد فرهنگی صبح قریب" تفاهمنامه همکاری به امضا رساند. این تفاهمنامه با موضوع ایجاد ارتباط و گسترش تعاملات فرهنگی متقابل میان تبیان و بنیاد فرهنگی صبح قریب با رویکرد برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی "جایزه بزرگ مقاومت اسلامی" انجام شد. تفاهمنامه یاد شده پس از انجام امور مقدماتی و گفتگوهای میان، به امضای مدیر روابط عمومی تبیان و نماینده بنیاد فرهنگی صبح قریب رسید.

- برنامه هفتگی "هیئت بقیة الله (عج)" شاهرود سمنان، سخنرانی پیرامون نقش حضرت زینب کبری (س) در پیام رسانی عاشورا و مقاومت پس از واقعه عاشورا است. این هیئت در برگزاری مراسم عزاداری ‌شنبه 20 تیرماه از سخنرانی حجت‌الاسلام حسین پناهی و مداحی علی اکبر نظری، محمد رضایی و محمدرضا اسلامی بهره می‌برد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: در مراسم معنوی اعتکاف امسال 20 هزار معتکف لرستانی شرکت کردند که این رقم در استان لرستان بی نظیر بوده است. حجت‌الاسلام علی خادمی با بیان اینکه مراسم اعتکاف امسال در بیش از 80 مسجد در لرستان برگزار شد، اظهار داشت: از تعداد 20 هزار شرکت کننده در اعتکاف، 17 هزار نفر خانم و سه هزار نفر آقا بودند.

- مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: 84 درصد معتکفان استان را جوانان بین 18 تا 25 سال تشکیل داده‌اند. حجت الاسلام جمال یاری حاطرنشان کرد: امسال نیز چون سالهای گذشته مراسم معنوی اعتکاف با استقبال بسیار مردم گیلان به ویژه قشر دانشجو و دانش آموز همراه بوده است. وی اظهار داشت: در روزهای اعتکاف سال جاری 11 هزار نفر در 70 مسجد گیلان معتکف شدند و به نیایش حق باری تعالی پرداخته و دل از غبار گناه زدودند.

- برنامه هفتگی "هیئت امام حسن (ع)" منطقه دو تهران، سخنرانی پیرامون حرکت آزادیخواهی امام حسین (ع) است. این هیئت در برگزاری مراسم شبهای شنبه از سخنرانی حجت‌الاسلام مهدی عرب و مداحی محمدرضا حسینی بهره می‌برد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به برگزاری اعتکاف در 172 مسجد در استان گفت: در مراسم اعتکاف سال جاری 32 هزار و 328 نفر شرکت کرده اند که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 10 درصدی شرکت کنندگان هستیم. حجت الاسلام مهدی عرب پور اظهار داشت: در سراسر استان کرمان 172 مسجد به صورت غیر متمرکز مراسم اعتکاف را برگزار کرده اند.

- حجت الاسلام حمزه عبدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جهرم فارس در دیدار با رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی و گفتگو درباره مشکلات فرهنگی شهرستان گفت: در چهار ماهه اول سال جاری برنامه های فرهنگی مناسبی ارائه کرده ایم ولی با توجه به ماموریت خطیر تبلیغات اسلامی در امور فرهنگی و مذهبی و مقابله با تهاجم فرهنگی به حمایت و همکاری بیشتری نیاز داریم.

- مسئول امور فرهنگی و تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی رودان هرمزگان گفت: 85 درصد معتکفین در شهرستان رودان جوانان بودند. شریف پور خاطرنشان کرد:اعتکاف امسال با حضور چشمگیر جوانان برگزار شد به طوریکه اکثریت معتکفین دانش آموزان و دانشجویان بودند. وی افزود: حضور خواهران در مراسم اعتکاف نسبت به برادران از رشد بیشتری برخوردار بود و به طور کلی سالانه حضور خواهران در مراسمات ملی و مذهبی بیشتر است.