تاریخ نخستین جشن آواهای باستانی تغییر کرد

دبیر نخستین جشن آواهای باستانی و رئیس هیئت مدیره مجتمع تله کابین گنجنامه با بیان این مطلب به خبرنگار مهر در همدان گفـت: تاریخ این جشن که پیش از قرار بود از 9 تا 12 تیرماه سال جاری برگزار شود، به 20 تا 23 مرداد ماه سال جاری موکول شد.

وی افزود: این جشن با هدف توسعه طبیعتگردی و معرفی موسیقی محلی که جزیی از میراث معنوی ایران زمین به شمار می آید، در دشت میشان واقع در مجتمع تفریحی - توریستی گنجنامه در استان همدان برگزار می‌ شود.

ترابیان با اشاره به اینکه هفت گروه موسیقی در این جشن شرکت خواهند کرد، خاطرنشان کرد: نور محمد درپور از تربت جام، گروه فرج علیپور از استان لرستان، گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان از استان بوشهر از جمله گروه هایی هستند که در این جشن به اجرای نواهای محلی و میراثی می پردازند.

وی ادامه داد: همچنین از دیگر گروه های این جشن چهار روزه می توان به گروه مهرگان از استان کرمانشاه، عاشیق حسن اسکندری از آذربایجان شرقی و گروه حاوا به سرپرستی پروین بهمنی از ایل قشقایی اشاره کرد.

وی افزود: مجتمع تفریحی - توریستی گنجنامه در استان همدان باتوجه به استانداردهای بین ‌المللی درحال ساخت است، همچنین برای رعایت مسائل زیست محیطی و هماهنگ بودن با فضای کوهستانی منطقه گنجنامه از دو عنصر چوب و سنگ برای عملیات اجرایی پروژه استفاده شده است.

ترابیان با اشاره به اینکه اغلب مجموعه های ورزشی این مجتمع در تابستان به بهره ‌برداری می ‌رسد، اظهار داشت: درحال حاضر فاز نخست این مجتمع که شامل خط تله کابین به مساحت هزار و 680 مترمربع است گشایش یافته و فاز دوم به رشد فیزیکی 90 درصدی رسیده است.