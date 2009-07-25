عقاب مازندران از شانسهای صعود به مرحله نیمه نهایی فوتبال بانوان کشور است

فاطمه بوداغی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پایان مسابقات مرحله دوم دور رفت این مسابقات که در ساوه برگزار شد، تیم عقاب مازندران با ارئه بازی های قابل قبول و با برتری در تمامی دیدارهای انجام داده خود به عنوان تیم نخست در میان تیمهای مدعی ساوه میزبان رقابتها و ملوان بندر انزلی دست یافت.

وی بیان کرد: تیم عقاب در آخرین دیدار خود در این مسابقات با یک گل برابر تیم ملوان بندر انزلی صاحب برتری شد تا همچنان تیمی مدعی و قدرتمند برای سایر تیمها باقی بماند.

نائب رئیس هیئت فوتبال در امور بانوان مازندران همچنین به حضور ناامید کننده تیم فرآورده های بتونی و قدرتی نوشهر دیگر نماینده مازندران در این مسابقات اشاره کرد و گفت: این تیم در تمامی مسابقات این مرحله برابر حریفان شکست خورده و در انتهای جدول رده بندی گروه یک این مسابقات قرار گرفت.

بوداغی با اشاره به اینکه نتایج به دست آمده برای تیم فرآورده های بتونی و قدرتی نوشهر نماینده مازندران قابل قبول نیست، ابراز امیدواری کرد که کادر فنی این تیم بتواند با تمرینات بیشتر شرایط حضور قویتر این تیم را در دور برگشت فراهم آورد.

وی با بیان اینکه فوتبال بانوان مازندران در سالهای اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، ادامه داد: نمایندگان مازندران در سالهای اخیر در تمامی مسابقات دسته یک، لیگ برتر و منطقه ای فوتبال مازندران حضور داشتند.

نائب رئیس هیئت فوتبال در امور بانوان مازندران با بیان اینکه هنوز از سوی فدراسیون فوتبال برنامه دیدارها و محل برگزاری دور برگشت این مسابقات مشخص نشده است، گفت: در مجموع پس از برگزاری دیدارهای دور برگشت دو تیم برتر دو گروه به مرحله بعدی این رقابتها صعود خواهند کرد.

بوداغی خاطرنشان کرد: مرحله دوم دور رفت لیگ برتر فوتبال بانوان با حضور 16 تیم در دو گروه الف و ب به مدت یک هفته به میزبانی شهرهای شیراز و ساوه برگزاری شد.