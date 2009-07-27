به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این فیلم زنده ـ انیمیشن 89 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی جری بروکهایمر و کارگردانی هویت ییتمن این هفته در 3697 سینما در آمریکا و کانادا روی پرده رفت و 32.3 میلیون دلار فروخت. "جی ـ فورس" فیلمی خانوادگی البته به سبک "ماموریت: غیر ممکن" و داستان تلاش چند خوکچه هندی برای نجات زمین است.

"هری پاتر و شاهزاده دورگه" در دومین هفته اکران در سینماهای آمریکا 61 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 30 میلیون دلار فروش حاصل از نمایش در 4325 سینما در رده دوم جدول ایستاد. فروش بین‌المللی هری پاتر ششم 84.4 و مجموع فروش آن در دنیا پس از دو هفته 627 میلیون دلار شده است که برای مجموعه هری پاتر یک رکورد به شمار می‌رود.

کمدی عاشقانه "حقیقت زشت" با بازی کاترین هیگل و جرارد باتلر دیگر فیلم تازه به نمایش درآمده این هفته بود که در 2882 سینما روی پرده رفت و 27 میلیون دلار فروخت که احتمالا برای مسئولان استودیو سونی هم غیر منتظره بوده است. فیلم ترسناک "یتیم" هم از اکران در 2750 سینما حدود 13 میلیون دلار درآمد داشت.

این هفته اکشن "ترانسفورمرها: انتقام شکست‌خوردگان" با پشت سر گذاشتن فروش 377 میلیون دلاری "ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه" به دهمین فیلم پرفروش تاریخ در منطقه آمریکای شمالی تبدیل شد. دومین قسمت "ترانسفورمرها" به کارگردانی مایکل بی انی هفته هشت میلیون دلار دیگر فروخت تا مجموع فروش آن به 379 میلیون دلار برسد.

مجموع فروش این هفته فیلم‌های روی پرده در سینماهای منطقه آمریکای شمالی ـ شامل آمریکا و کانادا ـ در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش داشت. پارسال در این روزها فیلم سینمایی "شوالیه تاریکی" به کارگردانی کریستوفر نولان به نمایش درآمده بود.