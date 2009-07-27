گره ترافیکی بزرگترین تقاطع غیر همسطح مشهد رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن محسنیان ظهر دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: یکی از تقاطعهای غیر همسطح مشهد، تقاطع سه سطحی میدان آزادی است که به لحاظ حمل و نقلی، از مهمترین تقاطعهای استراتژیک شهر محسوب می شود، به طوریکه مشکلات ترافیکی حادث شده در این تقاطع، تاثیرات قابل ملاحظه ای را بر شبکه معابر اطراف و سیستم بزرگراهی شهر تحمیل می کند.

وی بیان کرد: پس از اجرای تقاطع غیر همسطح مذکور، مشکلات ترافیکی همچون ایجاد راه بندان و اعمال تاخیرهای طولانی برای شهروندان در این تقاطع به چشم می‌خورد که در قضاوت اول، ممکن است طراحی تقاطع و فلسفه احداث آن را زیر سئوال ببرد اما بررسی دقیق‌تر مشخص می کند وجود برخی گره های ترافیکی در بازوهای خروجی این میدان، باعث ایجاد مشکلات در میدان آزادی و حوزه نفوذ آن شده است.

محسنیان ادامه داد: به منظور بررسی همه جانبه و ارائه طرح ساماندهی مناسب، این تقاطع توسط مشاور ذیصلاح مورد بررسی قرار گرفته و کلیه گره های ترافیکی در محور بلوار وکیل آباد و بلوار آزادی که علل اصلی بروز این مشکلات بودند، شناسایی و راه حل مناسب پیشنهاد و در جلسه شورای فنی ترافیک مشهد، به تصویب رسید.

مدیر دفتر مطالعات جامع سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با اشاره به مشکلات ترافیکی بلوار آزادی خاطرنشان کرد: یکی از عمده ترین مشکلات موجود در بلوار وکیل آباد تنگ شدن عرض بلوار وکیل آباد پس از اتمام زیر گذر مسیر ملک آباد و تداخل حرکت با کنار گذر موجود است که مقرر شد به منظور بر طرف کردن این گره ترافیکی، تعریض پل مقابل پارک ملت و ایجاد تسهیلات مناسب حرکت، در دستور کار قرار گیرد.

مدیر دفتر مطالعات جامع حمل و نقل مشهد با اشاره به مشکلات ورودی و خروجی پارکینگ و پایانه اتوبوسرانی ضلع جنوبی پارک ملت گفت: طرح اصلاح ایستگاه های حاشیه ای تاکسی و اتوبوس نیز در این جلسه مصوب شد که امید می رود با اجرای این طرح مشکلات مذکور حذف شوند.

محسنیان در خصوص بازوی شمالی میدان آزادی عنوان کرد: انجام حرکت راست گرد از روی پل میدان آزادی به داخل بلوار سجاد از جمله عواملی است که باعث ایجاد تراکم ترافیک می شود.

وی گفت: قرار است با اصلاح هندسی انجام شده، امکان انجام این حرکت از روی پل حذف و از طریق کنار گذر پل صورت پذیرد.

وی همچنین توقف مسافربرهای غیر ساماندهی شده در ابتدای بلوار آزادی را از دیگر عوامل بروز مشکلات ترافیکی دانست و افزود: مقرر شده با همکاری پلیس راهور با این گونه توقفهای غیرقانونی برخورد شود و فضای کنونی از طریق طراحی شهری و ایجاد فضای مناسب، برای استفاده بهینه شهروندان ساماندهی شود.

محسنیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تحقق راهکارهای مصوب که بعضی به آنها اشاره شد، یکی از مهمترین گره های ترافیکی شهر مشهد که تاخیرهای طولانی را به شهروندان تحمیل می ‌کند، حذف شده و موجبات رضایتمندی شهروندان فراهم شده است.