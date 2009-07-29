به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام سید رضا تقوی ظهر چهارشنبه در همایش اعضای ستادهای نماز جمعه استان قزوین که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در دنیای امروز که بمبارانهای اطلاعاتی، سلاحهای نظامی و شیمیایی و ناهنجاریهای اجتماعی موجب سردرگمی و دلهره در انسانها شده است نیاز بشر به یک پناهگاه امن توام با آرامش کاملا احساس می شود که دین می تواند این خلا را به خوبی پر کند.

تقوی افزود: از دیدگاه اسلام ذکر خدا بزرگترین منبع آرامش بخش محسوب می شود که افراد می توانند با تمسک به آن به آرامش معنوی دست پیدا کنند.

وی یادآور شد: در آئین عبادی سیاسی نمازجمعه آرامشی نهفته است که انسان را ازسردرگمی و اضطراب نجات می دهد لذا ائمه جمعه باید خطبه ها را به گونه ای مدیریت کنند تا این آرامش معنوی به مخاطبان منتقل شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور مردم را رکن اصلی نماز جمعه دانست و گفت: نمازجمعه زندگی ساز است و خطیبان جمعه با تقویت روحیه وحدت، بیان نکات تربیتی و مبانی دینی و علمی در خطبه ها می توانند به رشد فکری جامعه، هنجارسازی و حفظ وحدت کمک کنند.

تقوی همچنین با بیان جایگاه ولایی نماز جمعه اظهار داشت: خطبه های نماز جمعه باید در مردم امید و نشاط ایجاد کند و نمازی که موجب آشفتگی، یاس و تشویش اذهان شود دیگر ذکر خدا نیست و نماز جمعه محسوب نمی شود.

اقامه نماز جمعه در 600 شهر کشور

تقوی در ادامه مطالب خود از فعالیت 20 هزار نفر در ستادهای نماز جمعه در سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر نماز عبادی سیاسی جمعه در 600 شهر کشور توسط ائمه جمعه اقامه می شود که درصدد هستیم باتوجه به درخواست بسیاری از مردم شهرها با تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز به برخی از درخواستها مبنی بر تعیین امامان جمعه پاسخ دهیم و زمینه برگزاری نمازجمعه در شهرهای دیگررا هم فراهم کنیم.

وی یادآور شد: نقد منصفانه در خطبه های نماز جمعه با حفظ آرامش در گفتار می تواند به حل مشکلات کمک کند.

در این همایش که با عنوان تبلیغ و ترویج فرهنگ نماز جمعه برگزار شد، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشاره به آثار معنوی و سیاسی نمازجمعه گفت: نمازجمعه موجب شادی دوستان انقلاب و یاس و ناامیدی دشمنان می شود و باید بتوانیم از این جایگاه ارزشمند برای اطلاع رسانی دینی و بیان احکام الهی استفاده و مردم را با مسائل روز هم آشنا کنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین نماز جمعه را حلقه ارتباط روحانیت و حوزه با مردم و مسئولان دانست و یادآور شد: از همه مردم و مسئولان انتظار داریم با حضور خود موجب شوند نمازهای جمعه باشکوه تر و با صلابت تر از گذشته در سراسر کشور برگزار شود.

امام جمعه قزوین همچنین از مسئولان و خیرین خواست نسبت به تامین زمین برای ساخت مصلی در شهرستانها و نیز برپایی نماز جمعه در شهرهایی که برای اقامه نماز اعلام آمادگی کرده اند، اقدام لازم انجام شود.

نماز جمعه سنگر پشتیبان دولت

سید علی اکبر طاهایی استاندار قزوین دیگر سخنران این مراسم ازنماز جمعه به عنوان سنگر پشتیبان دولت یاد کرد و گفت: روحانیت و علما در گذشته به عنوان مبارزان و مجاهدان راه آزادی همواره در هدایت مردم نقش محوری داشتند و امروز نیزائمه جمعه در تریبونهای نماز جمعه ضمن روشنگری و بیان احکام دینی می توانند با طرح مشکلات اجرایی نیز مسئولان را در حل مشکلات و رسیدگی به امور مردم یاری کنند.

استاندار قزوین همچنین از دست اندرکاران ستادهای اقامه نماز جمعه در استان تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام محمد تقی بهبودی مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین از اقامه نماز جمعه در 11 شهر استان خبر داد و اظهار داشت: تنها دو شهر استان مصلی برای اقامه نماز دارد و دربقیه شهرها نمازهای جمعه در مساجد اقامه می شود.

وی با اشاره به اهمیت ساخت مصلی برای حضور بیشتر مردم در این مراسم یادآور شد: ساخت مصلی در شهر الوند آغاز شده و با تامین زمین در شهرهای آبیک و تاکستان امیدواریم ساخت مصلی در این شهرها نیز با کمک خیرین بزودی آغاز شود.

در پایان این مراسم از اعضا ستادهای نماز جمعه استان قزوین با اهدا لوح تقدیر شد.

در حال حاضر 500 نفر در 11 ستاد نماز جمعه استان قزوین فعالیت می کنند و نمازجمعه نیز در 11 شهر استان اقامه می شود.

همچنین مردم شهرهای آبگرم، رازمیان، بیدستان، دانسفهان و محمود آباد نمونه نیز با ارائه درخواستهایی خواستار تعیین امام جمعه برای برپایی این آئین عبادی سیاسی درشهرهای یاد شده هستند.