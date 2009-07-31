نتایج 5 رشته ورزشی المپیاد دانشجویان دختر علوم پزشکی کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در رشته شنا که آخرین مسابقات آن پنج ‌شنبه شب به پایان رسید، نتایج تیمی نهایی مشخص شد و بر اساس آن تیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اول، شیراز دوم و تهران سوم شدند.

در رشته فوتسال نیز تاکنون بازیهایی بین یزد و کرمان با نتیجه سه بر دو به نفع کرمان، قزوین و تبریز با نتیجه چهار بر صفر به نفع تبریز، شهرکرد و لرستان با نتیجه یک بر صفر به نفع لرستان و اهواز و ایلام با نتیجه هفت بر صفر به نفع اهواز انجام شده و سایر بازی‌ها طی روز‌های باقیمانده از المپیاد برگزار می‌ شود و پس از آن نیز نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

در رشته بدمینتون تیمی نیز با مسابقاتی که تاکنون برگزار شده تیمهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مشهد و شهید بهشتی تهران به ترتیب مقام‌ها اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رشته تیراندازی در ماده انفرادی تفنگ بادی نیز فاطمه امین جعفری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اول شد، سعیده صدر از شهیدبهشتی مقام دوم را کسب کرد و محبوبه عصمتی از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به مقام سوم رسید.

در مسابقات تیمی تفنگ بادی نیز دانشگاه علوم پزشکی شیراز اول شد، اصفهان به مقام دوم دست یافت و تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

مسابقات دو میدانی نیز در چند ماده برگزار شد که نتایج بازیهایی که تاکنون برگزار شده است نیز اعلام شد.

بر این اساس در ماده صدمتر حدیث شهرامی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان اول شد، فاطمه برومندی از رفسنجان دوم شد و اعظم منصوریان از یزد به مقام سوم دست یافت و در ماده پرتاب وزنه نیز سیمین صادقی از مشهد، الهه پاپری از یزد و بهاره نبی ‌پور از سوم به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

در ماده 800 متر نیز صدیقه حسینی از دانشگاه علوم بهزیستی اول، راضیه چگینی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین دوم و آرزو مرادی از تبریز سوم شدند و در ماده 200 متر نیز حدیث شهرامی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان اول شد، فاطمه برومندی از رفسنجان دوم شد و مرجان اصغری از دانشگاه علوم پزشکی ایران و اعظم منصوریان از یزد به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.

در ماده پرش ارتفاع رشته دو و میدانی نیز میترا عظیمی از اصفهان به مقام اول دست یافت، زهرا حاجی ‌زاده دوم شد و پری طاهری از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به مقام سومی رسید و در ماده 1500 متر نیز صدیقه حسینی از علوم بهزیستی، آرزو مرادی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معصومه نیکزاد از شهرکرد به ترتیب حائز رتبه ‌های اول تا سوم شدند.

امروز (جمعه) مسابقات انفرادی و دوبل بدمینتون، تیمی تنیس روی میز و دو و میدانی ادامه می ‌یابد و مسابقات تیراندازی نیز عصر امروز به پایان می ‌رسد و نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد.

نهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از پنجم تا سیزدهم مردادماه به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود که در این رقابتها هزار و 85 دانشجو در هشت رشته والیبال، بسکتبال، فوتسال، شنا، تیراندازی، دو و میدانی، بدمینتون و تنیس روی میز با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.