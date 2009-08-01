به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، شنبه 10 مرداد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بزرگ جشنواره های مهدوی کشور ( طلیعه ظهور) در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه (س) ضمن تقدیر از تلاش سه جشنواره مهدوی آخرین منجی، طلیعه ظهور و آینده روشن در ترویج فرهنگ انتظار آخرین منجی بشریت گفت: خداوند در آیهای از آیات قرآن کریم به ما وعده قطعی حکومت صالحان را می دهد که همین وعده، موضوع همه جشنها و جشنواره های مهدوی است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: اعتقاد به ظهور منجی یک اعتقاد اسلامی و حتی بین الادیانی است و اختصاص به شیعه ندارد اما این اعتقاد در میان شیعیان یک رکن و اصل هویت بخش است و ما معتقدیم که امام مهدی(عج) امام دوازدهم ما، زنده، حاضر و ناظر بر رفتار ما است. او مانند چراغی در دلهای ما روشن است و نور می تاباند و تاریخ ما را روشن کرده و به پیش میبرد.
حداد عادل در ادامه خاطر نشان ساخت: ما معتقدیم تجلی معناهای غیبی و معنوی در وجود امام زمان (عج) مشهود است و در انقلاب اسلامی نیز آموزه مهدویت، موتور محرک مردم برای احیای اسلام ناب محمدی بود و مرجعیت انقلاب اسلامی، پشتوانه ای چون مهدویت داشت.
وی افزود: اگر در انقلاب اسلامی ایران مردم از مرجع خود امام خمینی(ره) اطاعت و انقلاب کردند به این دلیل بود که تبعیت از مرجع شیعیان را تبعیت از امام معصوم (ع) میدانستند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: امروز هم ملت ایران با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران راهی را که امام خمینی پیش پای ما گشوده ادامه میدهد چرا که اطاعت از ولی فقیه به منزله موفقیت در آزمون اعتقاد به مهدویت است و بر همین اساس لازم است تک تک افراد خصوصا دولتمردان، نمایندگان مجلس و سایر سران نظام اطاعت از ولی فقیه زمان را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
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