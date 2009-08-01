به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، شنبه 10 مرداد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بزرگ جشنواره های مهدوی کشور ( طلیعه ظهور) در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه (س) ضمن تقدیر از تلاش سه جشنواره مهدوی آخرین منجی، طلیعه ظهور و آینده روشن در ترویج فرهنگ انتظار آخرین منجی بشریت گفت: خداوند در آیه­ای از آیات قرآن کریم به ما وعده قطعی حکومت صالحان را می دهد که همین وعده، موضوع همه جشنها و جشنواره های مهدوی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: اعتقاد به ظهور منجی یک اعتقاد اسلامی و حتی بین الادیانی است و اختصاص به شیعه ندارد اما این اعتقاد در میان شیعیان یک رکن و اصل هویت بخش است و ما معتقدیم که امام مهدی(عج) امام دوازدهم ما، زنده، حاضر و ناظر بر رفتار ما است. او مانند چراغی در دلهای ما روشن است و نور می تاباند و تاریخ ما را روشن کرده و به پیش می­برد.

حداد عادل در ادامه خاطر نشان ساخت: ما معتقدیم تجلی معناهای غیبی و معنوی در وجود امام زمان (عج) مشهود است و در انقلاب اسلامی نیز آموزه مهدویت، موتور محرک مردم برای احیای اسلام ناب محمدی بود و مرجعیت انقلاب اسلامی، پشتوانه ای چون مهدویت داشت.

وی افزود: اگر در انقلاب اسلامی ایران مردم از مرجع خود امام خمینی(ره) اطاعت و انقلاب کردند به این دلیل بود که تبعیت از مرجع شیعیان را تبعیت از امام معصوم (ع) می­دانستند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: امروز هم ملت ایران با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران راهی را که امام خمینی پیش پای ما گشوده ادامه می­دهد چرا که اطاعت از ولی فقیه به منزله موفقیت در آزمون اعتقاد به مهدویت است و بر همین اساس لازم است تک تک افراد خصوصا دولتمردان، نمایندگان مجلس و سایر سران نظام اطاعت از ولی فقیه زمان را سرلوحه کار خویش قرار دهند.