حقوق اعضای تیم تکواندو پرداخت می شود / سرپرست تیم مشکل ساز شد

برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شکایت اعضای تیم تکواندو با بیان مطلب فوق افزود: قبل از هر چیز باید بگویم که هیچ مشکلی با اعضای تیم نداریم و حقوق آنها را پرداخت خواهیم کرد ولی برابر با آنچه نظر فدراسیون باشد.

وی ادامه داد: بودجه تیم تکواندو مشخص و برابر با تصویب هیئت مدیره باشگاه است ولی سرپرست تیم به دلایلی که برای ما پوشیده است با مبلغی بیشتراز سقفی که باشگاه تعیین کرده بود با بازیکنان قرارداد منعقد کرد. اختلاف مبلغ قراردادی که نزد ما است با آنچه در فدراسیون ثبت شده دلیل اصلی بروز چنین مشکلی است.

برهانی نژاد افزود: من خود مایل بودم تا این موضوع در فدراسیون مطرح شود تا هرچه فدراسیون تصمیم گرفت انجام شود. ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم اعضای تیم ریالی ضرر کنند.

مدیر عامل مس کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه اشتباه مدیران سابق باشگاه انتخاب رئیس هیئت تکواندو به عنوان سرپرست تیم بود که نوع عملکرد وی نیز برای ما مشکل ساز شد. تجلی اکنون به باشگاه بدهکار است و باید برای تسویه مبلغ فوق اقدام کند.

وی افزود: متاسفانه تیم ما با وجود بودجه مناسب و بازیکنان خوب تاکنون نتایج درخوری کسب نکرده است. ما می خواهیم در تکواندو حضوری پررنگ داشته باشیم و با تغییر سرپرست و کادر فنی به این مهم دست خواهیم یافت.

برهانی نژاد درپایان گفت: درحال رایزنی با مربیان خوب کرمانی هستیم و بزودی کادر فنی جدید تیم را معرفی خواهیم کرد.