اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از نخبگان قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در این مراسم که روز یکشنبه برگزار شد خاطرنشان کرد: قرآن تجلی گاه انوار الهی منشور تربیت انسانها و ریسمان محکم نجات بشریت از ضلالت و گمراهی است و تلاوت و حفظ قرآن و آشنایی با مفاهیم روح بخش آیات الهی، ایمان را استحکام، قدم ها را ثبات و دلها را بصیرت می بخشد و این همان ضرورتی است که امروز بیش از هر زمان دیگر جامعه اسلامی و انقلابی ما به ویژه جوانان و دانشجویان به آن نیاز دارند.

وی گفت: برای بهره مندی از نورانیت قرآن کریم لازم است تا نسل حاضر میهن اسلامی به خصوص دانش آموزان و دانشجویان علاوه بر آشنایی با ظواهر و الفاظ این منبع پرفیض با باطن و روح آن نیز مانوس شوند.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام یادآور شد: دانشگاه آزاد به عنوان یک نهاد علمی همواره خود را مسئول ترویج و شکوفایی فرهنگ انسان ساز مبتنی بر دستورات قرآن دانسته و در این راه تلاشهای متعهدانه ای را در عرصه توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی و حمایت از نخبگان و برترینهای این عرصه انجام داده است.

بر اساس این گزارش، "شجاع زویدات" دانشجوی ترم آخر رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است و توانسته است مقام اول حافظ برتر قرآن در بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دست یابد. شجاع زویدات در مسابقات جهانی قرآن کریم در قاهره به عنوان نخستین ایرانی رتبه نخست مسابقات حفظ را بدست آورد و مورد تقدیر شیخ الازهر و رئیس جمهور مصر قرار گرفت.