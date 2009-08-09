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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

جاسبی خبر داد:

اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از نخبگان قرآنی

اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از نخبگان قرآنی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مـراسم تجلیل از نفر نخست مسابقات بین المللی قرآن کریم از برنامه های این دانشگاه برای توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی و حمایت از نخبگان قرآنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در این مراسم که روز یکشنبه برگزار شد خاطرنشان کرد: قرآن تجلی گاه انوار الهی منشور تربیت انسانها و ریسمان محکم نجات بشریت از ضلالت و گمراهی است و تلاوت و حفظ قرآن و آشنایی با مفاهیم روح بخش آیات الهی، ایمان را استحکام، قدم ها را ثبات و دلها را بصیرت می بخشد و این همان ضرورتی است که امروز بیش از هر زمان دیگر جامعه اسلامی و انقلابی ما به ویژه جوانان و دانشجویان به آن نیاز دارند.

وی گفت: برای بهره مندی از نورانیت قرآن کریم لازم است تا نسل حاضر میهن اسلامی به خصوص دانش آموزان و دانشجویان علاوه بر آشنایی با ظواهر و الفاظ این منبع پرفیض با باطن و روح آن نیز مانوس شوند.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام یادآور شد: دانشگاه آزاد به عنوان یک نهاد علمی همواره خود را مسئول ترویج و شکوفایی فرهنگ انسان ساز مبتنی بر دستورات قرآن دانسته و در این راه تلاشهای متعهدانه ای را در عرصه توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی و حمایت از نخبگان و برترینهای این عرصه انجام داده است.

بر اساس این گزارش، "شجاع زویدات" دانشجوی ترم آخر رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است و توانسته است مقام اول حافظ برتر قرآن در بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دست یابد. شجاع زویدات در مسابقات جهانی قرآن کریم در قاهره به عنوان نخستین ایرانی رتبه نخست مسابقات حفظ را بدست آورد و مورد تقدیر شیخ الازهر و رئیس جمهور مصر قرار گرفت.

کد مطلب 926454

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