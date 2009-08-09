اثبات ماهیت تجاوزکارانه صهیونیستها/ موافقت66 درصدی با شهرک سازی در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، پژوهشهای صورت گرفته در دانشگاه تل آویو نشان می دهد تنها 27 درصد شهرک نشیان صهیونیست مخالف تداوم ساخت و سازها در این شهر هستند. بر اساس گزارشی که امروز توسط یک موسسه پژوهشی وابسته به این دانشگاه منتشر شد 66 درصد صهیونیستها موافق ادامه این روند هستند.

این در حالی است که موضوع توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی به ویژه بیت المقدس و کرانه باختری از جمله شروط اصلی فلسطینیها برای بازگشتن بر سر میز مذاکره با سران رژیم صهیونیستی است. نظرسنجی مذکور همچنین از رضایت 53 درصدی شهرک نشینان از سیاست خارجی دولت نتانیاهو حکایت دارد.

در همین حال 46 درصد از صهیونیستها بر این باورند که سیاستهای اوباما در مسئله صلح خاورمیانه پیش از اینکه به نفع آنان باشد تامین کننده خواسته های فلسطینیها است. این نظر به ویژه پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا در قاهره در رابطه با آغاز دوره جدید روابط واشنگتن با مسلمانان بین شهرک نشینان قوت گرفته است.

گفتنی است شهرک سازی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی انتقادات فراوان خارجی را متوجه دولت نتانیاهو کرده به طوری که دولتهای اروپایی را نیز به اعتراض به چنین روندی واداشته است. در همین راستا آمریکا نیز طی هفته های اخیر به فشارهای خود بر تل آویو برای توقف شهرک سازی افزوده است.