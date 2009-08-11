به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب شعر پروفسور ولی الحق انصاری با عنوان "چلچراغ عشق" و کتاب شعر رئیس احمد نعمانی با عنوان "سرمه اعتبار" با انتخاب و تصحیح و مقدمه علی رضا قزوه وابسته فرهنگی ایران و مدیر مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو در ردیف کتابهای نشر تکا چاپ و منتشر شد.

این دو از شاعران شناخته شده هند هستند که به دو زبان اردو و فارسی شعر می‌گویند.

چاپ نخست این کتابها در شمارگان 8000 نسخه می‌تواند در معرفی شعر فارسی‌زبانان هند به دیگر کشورها موثر باشد.

این کتابها در مراسمی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند و رئیس دانشگاه اسلامی علیگر و نماینده ناشر و برخی از چهره‌های فرهنگی و استادان زبان فارسی هند و تنی چند از ادیبان ایرانی در شهر دانشگاهی علیگر هند رونمایی خواهد شد.

این مراسم در روز 27 مردادماه جاری همزمان با برپایی سمینار "ادبیات امروز ایران" در شهر علیگر برگزار خواهد شد.