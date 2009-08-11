  1. هنر
  2. سایر
۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

انتشار کتاب دو شاعر پارسی‌گوی هند در ایران

به همت مرکز تحقیقات زبان فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو دو کتاب شعر از شاعران پارسی‌گوی هند در تهران چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب شعر پروفسور ولی الحق انصاری با عنوان "چلچراغ عشق" و کتاب شعر رئیس احمد نعمانی با عنوان "سرمه اعتبار" با انتخاب و تصحیح و مقدمه علی رضا قزوه وابسته فرهنگی ایران و مدیر مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو در ردیف کتابهای نشر تکا چاپ و منتشر شد.

این دو از شاعران شناخته شده هند هستند که به دو زبان اردو و فارسی شعر می‌گویند.

چاپ نخست این کتابها در شمارگان 8000 نسخه می‌تواند در معرفی شعر فارسی‌زبانان هند به دیگر کشورها موثر باشد.

این کتابها در مراسمی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند و رئیس دانشگاه اسلامی علیگر و نماینده ناشر و برخی از چهره‌های فرهنگی و استادان زبان فارسی هند و تنی چند از ادیبان ایرانی در شهر دانشگاهی علیگر هند رونمایی خواهد شد.

این مراسم در روز 27 مردادماه جاری همزمان با برپایی سمینار "ادبیات امروز ایران" در شهر علیگر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 927766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها