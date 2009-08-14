معاینه فنی 15 هزار وسیله نقلیه سنگین در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی با بیان این که تعداد مراجعه وسایل نقلیه سنگین به مراکز معاینه فنی، در مقایسه با تعداد وسایل نقلیه سنگینی که در تهران تردد می کند، ناچیز است، افزود: بیش از 60 هزار دستگاه وسیله نقلیه سنگین در تهران رفت و آمد می کنند.

وی افزود : سهم وسایل نقلیه سنگین در آلودگی هوا، حدود 4 درصد است که به علت نامرغوب بودن گازوئیل، این درصد آلایندگی در مقایسه با استاندارد جهانی بالا است.

مدیرعامل مرکز معاینه فنی تهران با اعلام اینکه علت بیشتر تصادفات خودورهای سنگین مشکلات فنی است، افزود: عمده مشکلات فنی خودروهای سنگین نقص ترمز، جلوبندی و افزایش درصد آلودگی است.

نوروزی با اشاره به تقلبی بودن برخی از کارت های معاینه فنی گفت: برخی از افراد سودجو و فرصت طلب این کارت ها را یا از طریق جعل و یا از مراکز فنی خارج از تهران تهیه می کنند که نیروی انتظامی تاکنون یک باند از این افراد متخلف را شناسایی و دستگیر کرده است.