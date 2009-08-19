به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس ویرایی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: براساس ضوابط جدید تنها اغذیه فروشیها برای اولین بار در ماه مبارک رمضان مجاز به ارایه غذای سرد و خام به خارج از مغازه هستند.

وی ادامه داد: براساس این ضابطه اغذیه فروشیها باید از اتحادیه مربوطه جواز لازم را کسب کرده و پس از طی مراحل قانونی مجاز هستند درماه مبارک رمضان در ساعات قبل از اذان مغرب اقدام به ارایه سرویس به مشتریان خارج از مغازه خود کنند.

ویرایی با اشاره به اماکن گردشگری و هتلها در ماه مبارک رمضان گفت: این اماکن با رعایت ضوابط موجود می توانند به مسافران خود غذا ارایه دهند.

وی همچنین از برخورد با صنوف و افرادی که اقدام به روزه خواری در ملاء عام کنند، کرد و اظهار داشت: در مرحله اول به این صنوف تذکر کتبی داده می شود و پس از آن واد صنفی متخلف پلمپ خواهد شد. همچنین افرادی که در معابر اقدام به روزه خواری کنند در مرحله اول توسط پلیس تذکر داده می شوند و در صورت تکرار به مقامات قضائی معرفی خواهند شد.

سرهنگ ویرایی در ادامه این برنامه در رابطه با فروش شلوارهای وارداتی چینی که اسماء مبارکه بر روی آنها نقش بسته است گفت: این موضوع از نظر پلیس صحت دارد و در حال حاضر تیم ویژه ای از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی در حال بررسی موضوع است که اخبار آن متقابلاً اعلام خواهد شد. اما تا کنون این تیم از 20 واحد عرضه پوشاک که گفته می شد اقدام به عرضه چنین لباسهایی کرده بودند، بازدید کرده است که هیچ موردی دیده نشد.

سرپرست پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی درباره عملکرد این پلیس در ماه مبارک رمضان سال گذشته گفت: در سال گذشته تعداد 91 هزار و 820 واحد صنفی توسط پلیس بازدید شد که به 35 هزار و 240 واحد متخلف تذکر داده شد و برای 8 هزار و 934 واحد صنفی احضاریه صادر شد و یکهزار و 944 واحد صنفی پس از تشکیل پرونده به مقامات قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای پلیس نظارت بر اماکن عمومی در ماه مبارک رمضان به صورت محسوس و نامحسوس از واحدهای صنفی بازدید می کنند گفت: پلیس قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد کرد و به منظور رعایت حرمت ماه مبارک از هر گونه تظاهر به روزه خواری در واحدهای صنفی و اماکن عمومی جلوگیری می شود و متصدیان کلیه مراکز پذیرایی اعم از مراکز پذیرایی درون شهری و بین راهی که قصد ارایه خدمات در طول روز را دارند می بایست مجوز لازم را از مبادی ذیربط اخذ نمایند. همچنین واحدهای صنفی مجاز به فعالیت می بایست نسبت به استتار نمای خارجی مکان در حد متعارف اقدام و به شکلی عمل شود که درون واحد صنفی از بیرون قابل رویت نباشد.