به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "لاجی تک" با کمک فناوری Darkfield Laser Tracking (ردیابی لیزر زمینه تاریک) موفق به تولید ماوسی شده است که روی تمام سطوح حتی روی شیشه و تمام سطوح صیقلی قابل استفاده است.

این فناوری جدید در ماوسهای مدلهای Performance Mouse MX به قیمت 99/99 یورو و Anywhere Mouse MX به قمیت 99/79 یورو به کار رفته است.

مدل اول با رایانه های رو میزی و مدل دوم با لپ تاپ سازگار است.

نتایج تحقیقاتی که "لاجی تک" انجام داده است نشان می دهد که 40 درصد از افراد در خانه خود یک سطح شیشه ای دارند. عنصری که همزمان با رشد استفاده از نوت بوکها می تواند به عنوان سطحی برای قرار دادن لپ تاپ مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ماوسی که بتواند حتی روی سطوحی مثل شیشه نیز عمل کند برای بسیاری از کاربران ضروری است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، سیستمهای سنتی ردیابی لیزر برپایه توانایی حسگر ماوس برای نشان دادن جزئیات ترکیبات سطح زبر استوار هستند. به همین منظور این ماوسها بر روی شیشه که کاملا لیز و تخت است نمی تواند جزئیات سطح را نشان دهند.

برای عمل کردن ماوس بر روی شیشه ای که حداقل چهار میلیمتر ضخامت دارد لاجی تک از فناوری "زمینه تاریک" استفاده می کند.

این فناوری از یک سیستم میکروسکوپی در زمینه تاریک بهره می گیرد. این سیستم ذرات میکروسکوپی و سائیدگیهای ریز حاضر در روی این نوع سطح را نشان می دهد و آنها را ردیابی می کند.