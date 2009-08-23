جلوگیری از تغییر کاربری اراضی سبب خودکفایی کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، عباس خجسته بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی این شهرستان به ساخت و سازهای غیر مجاز با تغییر کاربری در زمین های کشاورزی سادات محله و اومال بندپی غربی اشاره کرد.

وی بیان داشت: تعدادی از کشاورزان در سادات محله و منطقه اومال بندپی غربی که احداث دامداری صنعتی از مصوبات اول سفر ریاست جمهوری در منطقه اومال بود اقدام به محصور کردن زمینهای کشاورزی کرده که خوشبختانه با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی بابل نسبت به تخریب بناهای غیرمجاز اقدام شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل خاطر نشان کرد: در زمینه برخورد با تغییر کاربری خوشبختانه دادستانی و فرماندهی انتظامی بابل همکاری خوبی با جهاد کشاورزی این شهر داشته و همواره در برخورد با متخلفان جهاد کشاورزی بابل را حمایت کردند.

خجسته در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از رضییان رئیس دادگستری و فضل الله وکیلی راد دادستان بابل، علی رستمی فرمانده نیروی انتظامی بابل، سیدتقی میرحسینی فرمانده کلانتری یازده، محمد علی حمزه پور معاونت کلانتری یازده تجلیل کرد.

