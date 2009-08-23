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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۰۹

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی سبب خودکفایی کشاورزی می شود

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی سبب خودکفایی کشاورزی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: یک کارشناس مسائل کشاورزی معتقد است: اگر بخواهیم در زمینه تولید برنج به خودکفایی برسیم باید از تغییر کاربری در زمینهای کشاورزی جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، عباس خجسته بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی این شهرستان به ساخت و سازهای غیر مجاز با تغییر کاربری در زمین های کشاورزی سادات محله و اومال بندپی غربی اشاره کرد.

وی بیان داشت: تعدادی از کشاورزان در سادات محله و منطقه اومال بندپی غربی که احداث دامداری صنعتی از مصوبات اول سفر ریاست جمهوری در منطقه اومال بود اقدام به محصور کردن زمینهای کشاورزی کرده که خوشبختانه با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی بابل نسبت به تخریب بناهای غیرمجاز اقدام شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل خاطر نشان کرد: در زمینه برخورد با تغییر کاربری خوشبختانه دادستانی و فرماندهی انتظامی بابل همکاری خوبی با جهاد کشاورزی این شهر داشته و همواره در برخورد با متخلفان جهاد کشاورزی بابل را حمایت کردند.

خجسته در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از رضییان رئیس دادگستری و فضل الله وکیلی راد دادستان بابل، علی رستمی فرمانده نیروی انتظامی بابل، سیدتقی میرحسینی فرمانده کلانتری یازده، محمد علی حمزه پور معاونت کلانتری یازده تجلیل کرد.

کد مطلب 934670

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