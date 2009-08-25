اطلاعات موسسات و مراکز قرآنی مازندران به روز رسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری تبلیغات اسلامی استان در ساری افزود: آخرین اطلاعات و آمار موسسات و مراکز قرآنی مردمی این استان دارای مجوز ویژه شش ماهه اول سال جاری از طریق کانون های قرآن ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان های مازندران جمع آوری شده و دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در حال بررسی است.

وی خاطر نشان کرد: پس از بررسی کامل اطلاعات و آمار مراکز و موسسات قرآنی، در اسرع وقت به سازمان دارالقرآن کشور اطلاعات فوق ارسال می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنانش از صدور 116 گواهینامه قرآنی توسط دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان خبر داد و گفت: این گواهینامه ها در رشته های روخوانی، روانخوانی و تجوید در مازندران صادر شده است.

وی تصریح کرد: این گواهینامه ها در رشته های روخوانی و روانخوانی به تعداد 78 گواهینامه، مفاهیم سطح یک به تعداد 27 گواهینامه، مفاهیم سطح دو به تعداد 9 گواهینامه بوده که توسط دارالقرآن این اداره کل در شش ماه نخست امسال به قرآن آموزان اعطا شده است.

شکریان بیان داشت: تا پایان سال جاری نیز گواهینامه چندین دوره آموزشی در رشته های قرائت، مفاهیم و حفظ صادر و به شرکت کنندگان اهداء خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه گفت: طرح بینات 12 در طول ماه مبارک رمضان از سوی این اداره کل و با همت مراکز و موسسات قرآنی در سطح این استان برگزار می شود.

وی افزود: این طرح با هدف آموزش عمومی ترجمه و تفسیر سوره مبارکه مسبحات، در طول ماه مبارک رمضان برای عموم علاقه مندان برگزار می شود.

شکریان خاطر نشان کرد: در طرح مذکور که دربردارنده 24 جلسه آموزشی و 48 ساعت تدریس بوده از تمامی برادران و خواهران دعوت به عمل می آید و این طرح با 18 کلاس و 18 مربی در استان برگزار می شود.