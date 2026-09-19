به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ارم عصر شنبه در نشست هماهنگی بازگشایی مدارس و برگزاری جشن عاطفهها با اشاره به اهمیت هماهنگی میان نهادهای اجرایی، آموزشی و مردمی برای آغاز هرچه بهتر سال تحصیلی جدید، بر ضرورت توجه ویژه به دانشآموزان نیازمند و خانوادههای کمبرخوردار بخش ارم تأکید کرد.
سید حسین جعفری همچنین با اشاره به برگزاری جشن عاطفهها، این حرکت خداپسندانه را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ نیکوکاری، همدلی و حمایت از دانشآموزان نیازمند دانست و بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر خیرین و نهادهای مردمی در این امر تأکید کرد.
در ادامه این نشست که با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش ارم، نماینده نمایندگی آموزش و پرورش بخش ارم، عضو شورای اسلامی شهر تنگ ارم، رئیس گروه جهادی شهدای تنگ ارم و نماینده بهزیستی بخش ارم در محل بخشداری ارم برگزار شد.، مقرر شد ۶۱۳ کیف و لوازمالتحریر توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش ارم و خیرین بخش ارم میان دانشآموزان نیازمند و کمبرخوردار این بخش توزیع شود تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند.
همچنین در این جلسه، راهکارهای هماهنگی هرچه بیشتر ادارات و نهادهای بخش برای برگزاری باشکوه مراسم بازگشایی مدارس و برنامههای جشن عاطفهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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