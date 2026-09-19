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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

معامله ۴۵۲ کیلوگرم شمش طلا و ۵ تن شمش نقره در بورس کالا

معامله ۴۵۲ کیلوگرم شمش طلا و ۵ تن شمش نقره در بورس کالا

در هفته گذشته (منتهی به ۲۷ شهریور ماه) ۴۵۲ کیلوگرم شمش طلا و ۵.۱ تن شمش نقره در بازار گواهی سپرده معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بورس کالا، بررسی روند معاملات شمش نقره در بورس کالا نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۲۷ شهریور ماه، پنج میلیون و ۱۲۲ هزار و ۸۷۵ گواهی سپرده معادل ۵ هزار و ۱۲۲ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۲ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان (۲.۵ همت) و ۲۵۴ هزار و ۵۴۹ قرارداد اختیار معامله معادل ۲۵۴ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۰ میلیارد تومان منعقد شد.

همچنین در هفته گذشته چهار میلیون و ۵۱۷ هزار و ۴۱۶ گواهی شمش طلا معادل ۴۵۲ کیلوگرم طلا به ارزش ۱۴ همت (۱۴ هزار و ۷۲ میلیارد تومان) و ۱۰ هزار و ۷۲۶ قرارداد اختیار معامله شمش طلا معادل ۱.۱ کیلوگرم به ارزش ۱۴.۶ میلیارد تومان داد وستد شد.

معامله ۴۵۲ کیلوگرم شمش طلا و ۵ تن شمش نقره در بورس کالا

صندوق‌های طلا با جابه‌جایی ۶ میلیارد و ۹۲۷ میلیون واحد به ارزش ۷۱.۴ هزار میلیارد تومان و صندوق‌های نقره با ۶ میلیارد و ۳۵۷ میلیون واحد، ارزش معاملاتی ۷.۶ هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند.

کد مطلب 6951924
سمیه رسولی

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