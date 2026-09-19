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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

کشف ۳۶۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز در پلدختر

کشف ۳۶۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز در پلدختر

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از توقیف یک دستگاه خودروی سواری و کشف ۳۶۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پلدختر حین گشت‌زنی در محور پلدختر ـ اندیمشک به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو، اقدام به بازرسی از آن کرده و محموله فاقد مجوز موجود در خودرو را شناسایی کردند.

کشف ۳۶۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی، ۳۶۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ کرمی‌چگنی با اشاره به ارزش محموله کشف‌شده، تصریح کرد: ارزش این محموله ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

تشکیل پرونده برای محموله مکشوفه

وی ادامه داد: در این رابطه پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام شد.

تأکید پلیس بر مقابله با قاچاق کالا

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا اظهار داشت: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانون توسط افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6951920

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