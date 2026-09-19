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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

تاکید بر بهبود معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی در جلسه سران قوا

تاکید بر بهبود معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی در جلسه سران قوا

جلسه سران قوا به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سران قوا به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برگزار شد.

رئیس جمهور در این نشست، گزارشی از سفر خود به هند و دستاوردهای حضور در هجدهمین اجلاس سران بریکس ارائه کرد.

در این گزارش، بر تشریح اهداف و نتایج این سفر از جمله تقویت چندجانبه‌گرایی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی تأکید شد.

در ادامه این جلسه، سران قوا با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا، مقرر کردند تأمین کالاهای اساسی و بهبود وضعیت معیشت مردم، حمایت از تولید، رفع موانع تولید و مساعدت در جهت جذب سرمایه‌گذاری مولد، در اولویت سیاست‌های کلی نظام قرار گیرد.

کد مطلب 6951923
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
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      پاسخ
      شعار بس است به عمل کار آید. راستی چرا در یک خانواده یکی از اعضا خارج مشغول تحصیل است. کالا برگ کل خانواده قطع شده؟! به فرض قطع طبق استدلال شما درست بود فقط یک نفر کسر و مابقی پرداخت می‌شد و خانواده آن یک نفر را پیگیر میشد. روش تان غلط و مردم را نسبت به امور بد بین کرده و می کنید. عاقلانه تصمیم گیری نمایید.

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