تاکید بر بهبود معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی در جلسه سران قوا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سران قوا به میزبانی مسعود پزشکیان رئیسجمهور و با حضور محمدباقر قالیباف و حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برگزار شد.
رئیس جمهور در این نشست، گزارشی از سفر خود به هند و دستاوردهای حضور در هجدهمین اجلاس سران بریکس ارائه کرد.
در این گزارش، بر تشریح اهداف و نتایج این سفر از جمله تقویت چندجانبهگرایی، توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری، مقابله با یکجانبهگرایی تأکید شد.
در ادامه این جلسه، سران قوا با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان قوا، مقرر کردند تأمین کالاهای اساسی و بهبود وضعیت معیشت مردم، حمایت از تولید، رفع موانع تولید و مساعدت در جهت جذب سرمایهگذاری مولد، در اولویت سیاستهای کلی نظام قرار گیرد.
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