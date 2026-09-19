فرماندار دشتی: فعالان فرهنگی در تقویت انسجام اجتماعی نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در نشست با جمعی از فعالان قرآنی و فرهنگی شهرستان دشتی، ضمن تبریک میلاد باسعادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد: امروز همه ما مدیون و مرهون مردم و نیروهای مقتدر مسلح هستیم و دولت نیز همواره در کنار این دو مجموعه بوده و از آنها پشتیبانی و حمایت کرده است.
فرماندار دشتی با اشاره به نقش فعالان فرهنگی در جامعه ادامه داد: فعالان فرهنگی نیز در کنار سایر مجموعهها و نیروهای مسلح، نقش مهمی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی ایفا کردهاند و انتظار میرود این نقش با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
مقاتلی با بیان اینکه دولت و شخص رئیسجمهور توجه ویژهای به حوزه فرهنگ دارند، گفت: باید با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و برنامهریزی مناسب، در مسیر تقویت فعالیتهای فرهنگی و قرآنی شهرستان گام برداریم.
وی افزود: شهرستان دشتی در حوزه قرآن همواره در سطح استان بوشهر پیشتاز بوده و از جایگاه ویژهای برخوردار است که باید با حمایت و تقویت زیرساختها، این ظرفیت بیش از پیش توسعه پیدا کند.
فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت توجه به حوزه فرهنگ تصریح کرد: دشمن امروز بر حوزه فرهنگ هدفگذاری کرده است و در چنین شرایطی باید بیش از گذشته هوشیار باشیم و با تقویت برنامههای فرهنگی و قرآنی، زمینه ارتقای آگاهی و انسجام جامعه را فراهم کنیم.
مقاتلی بر ضرورت اتحاد و همدلی میان همه ارکان شهرستان تأکید کرد و گفت: به حمدالله امروز اتحاد، انسجام و وفاق خوبی میان مدیران شهرستان وجود دارد و باید این همدلی در مسیر خدمت به مردم و پیشبرد اهداف شهرستان تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان دشتی بیش از ۲۰۰ شب مردم میداندار بودهاند و حضور و همراهی مردم در صحنههای مختلف، سرمایه ارزشمندی است و وظیفه همه ما حفظ و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت صادقانه به مردم است.
فرماندار دشتی با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرستان گفت: میزان اعتبارات شهرستان در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد رشد داشته و در توزیع اعتبارات در سطح استان نیز جایگاه سوم را کسب کردهایم.
وی افزود: تلاش شده است سهم اعتبارات حوزه فرهنگی شهرستان افزایش پیدا کند تا بتوانیم بخشی از نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی این حوزه را برطرف کنیم.
در پایان این نشست، در راستای تقویت زیرساختهای فرهنگی و قرآنی شهرستان دشتی، حواله تجهیزات به هیئتهای شهرستان اهدا شد.
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