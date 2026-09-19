به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌اله بهداد عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در اندیمشک اظهار کرد: رزمایش بزرگ جان‌فدا از برنامه‌های این هفته است که روز دوم مهرماه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و توسط ناحیه مقاومت بسیج برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم گرامیداشت ششم مهر، روز حماسه و استقامت مردم اندیمشک در جسر نادری، نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای پاسداشت رشادت‌های مردم شهرستان در دوران دفاع مقدس است.

فرماندار اندیمشک ادامه داد: یادواره‌های شهدای شهرستان در تجمعات شبانه، محلات و ادارات با محوریت ناحیه مقاومت بسیج و همکاری دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

بهداد با اشاره به برنامه‌های ویژه مدارس گفت: زنگ مقاومت و پایداری و برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس با هماهنگی آموزش‌وپرورش در مدارس شهرستان اجرا خواهد شد.

وی افزود: فضاسازی و آذین‌بندی محیط ادارات و سطح شهر، تجلیل از ایثارگران، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و تقدیر از آنان، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و برگزاری مسابقات ورزشی از دیگر برنامه‌های این هفته است.

فرماندار اندیمشک با تأکید بر مشارکت دستگاه‌ها و نهادها در اجرای برنامه‌ها تصریح کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس با محوریت دستگاه‌های متولی هر برنامه و همکاری دیگر مجموعه‌های شهرستان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، تبیین رشادت‌ها و حماسه‌های دوران دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به نسل جوان از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌هاست و انتظار می‌رود همه مجموعه‌ها برای برگزاری باشکوه و منسجم آن‌ها همکاری کنند.