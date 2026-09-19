به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر شنبه در جلسه توزیع تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی شهرستان آق‌قلا اظهار کرد: پیشرفت کشور بدون توجه به آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی توانمند امکان‌پذیر نیست و هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در کنار آموزش و پرورش، موضوع تأمین اعتبارات، توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس را پیگیری می‌کند و بخشی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه نیز حاصل همین حمایت‌ها و مصوبات است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: توسعه مدارس و تجهیز فضاهای آموزشی در شرایطی دنبال می‌شود که کشور با محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه است، اما این شرایط نباید موجب توقف روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی شود.

سنگدوینی ادامه داد: در کنار اقدامات دولت و مجلس، خیرین مدرسه‌ساز نیز همچنان نقش مهمی در تأمین نیازهای آموزشی دارند و مشارکت آنان می‌تواند روند توسعه فضاهای آموزشی در مناطق مختلف را شتاب ببخشد.

وی با اشاره به مشارکت خیرین در شهرستان آق‌قلا گفت: ظرفیت خیرین، مجموعه‌های اقتصادی و شبکه بانکی باید به شکل مؤثرتری برای توسعه مدارس و هنرستان‌ها به کار گرفته شود و مسئولان نیز زمینه اجرای سریع‌تر طرح‌های خیرساز را فراهم کنند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در مواردی که خیران برای ساخت مدرسه یا هنرستان اعلام آمادگی می‌کنند، نباید اجرای پروژه با فرآیندهای طولانی مواجه شود و لازم است مراحل مربوط به انتخاب پیمانکار، تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

سنگدوینی همچنین توسعه فضاهای ورزشی مدارس را یکی دیگر از نیازهای جدی آموزش و پرورش گلستان دانست و گفت: سرانه فضاهای ورزشی در مدارس استان مطلوب نیست و برخی شهرستان‌ها نیاز بیشتری به ایجاد امکانات ورزشی دارند.

وی افزود: سال گذشته موضوع احداث ۳۰ زمین چمن مصنوعی در مدارس استان پیگیری شد و قرار است بخشی از طرح‌های جدید نیز در نیمه دوم سال ابلاغ و وارد مرحله اجرا شود.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با تأکید بر نقش ورزش در کنار آموزش و تربیت دانش‌آموزان اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی مدارس می‌تواند در ارتقای سلامت، نشاط و رشد دانش‌آموزان مؤثر باشد و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

سنگدوینی بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خیرین و بخش‌های مختلف برای رفع کمبودهای آموزشی تأکید کرد و گفت: استمرار این همکاری‌ها می‌تواند زمینه دسترسی دانش‌آموزان استان به فضاها و امکانات مناسب‌تر آموزشی و ورزشی را فراهم کند.