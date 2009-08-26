بحران آب در کهگیلویه و بویراحمد تا پای دنا هم آمد

فرماندار شهرستان دنا در گفتگو با خبرنگار مهر دریاسوج، گفت: 50 درصد از روستاهای این شهرستان با مشکل کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی مواجه هستند و آب "چشمه میشی" سی سخت نیز کاهش یافته است.

غلامعلی حبیبی منش افزود: آب چشمه ها و چاهها در برخی مناطق روستایی این شهرستان کاهش یافته و بر این اساس در زمینه تامین آب با مشکل جدی روبرو هستند.

وی بیان کرد: هم اکنون به این روستاها که شامل روستاهای مناطق چیتاب، صالحان، بهرام بیگی، توت نده و ساران، سادات محمودی و پاتاوه می باشند با تانکر آبرسانی می شود.

حبیبی منش تصریح کرد: همچنین 50 درصد از روستاهای این شهرستان منابع آبی دارند اما شبکه داخلی آب آنها فرسوده و یا خراب شده و این مشکلات زیادی را برای مردم این مناطق ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: برای حل مشکل آب روستاهای این شهرستان به بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تامین اعتبار نسبت به حفر چاهها، بهسازی چشمه ها و ایجاد و تعمیر شبکه آب این روستاها اقدام می شود.

فرماندار دنا بیان داشت: خشکسالی و سرمازدگی همچنین امسال به بخش کشاورزی این شهرستان خسارت وارد آورده و باعث کاهش تولید میوه، کاهش سطح زیر کشت برنج و خشک شدن حوضچه های پرورش ماهی سردآبی در این شهرستان شده است.

وی خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی، باغداری و دامداری این شهرستان را بالغ بر 20میلیارد تومان عنوان کرد.