به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی در بازدید از تاسیسات آبفای پاتاوه با اعلام خبر موفقیت‌آمیز بودن پروژه‌ بهسازی کمی و کیفی چشمه بهرام بیگی اظهار داشت: با هدف پایدارسازی منابع تأمین آب در مناطق روستایی، عملیات بهسازی و مهندسی مجدد چشمه‌ تأمین آب ۸ روستای منطقه دلی بهرام‌ بیگی با موفقیت به پایان رسید.

‌

رضایی با اشاره به ابعاد فنی این پروژه افزود: با اجرای این عملیات جهادی، چشمه‌ تأمین آب روستاهای دلی بهرام‌ بیگی نوسازی و بهسازی شد که این اقدام مستقیماً منجر به خروج کامل این مناطق از وضعیت تنش آبی شده است.

با اطمینان به اهالی شریف این ۸ روستا اعلام می‌کنیم که با تمهیدات اندیشیده شده، در تابستان سال آینده هیچگونه مشکلی در تأمین آب شرب نخواهند داشت.

‌

مدیرعامل آبفا کهگیلویه و بویراحمد در خصوص جمعیت بهره‌ مند از این طرح خاطرنشان کرد: این پروژه با هشت میلیارد ریال اعتبار داخلی شرکت، جمعیتی بالغ بر ۱۵۷۰ نفر در قالب ۴۳۰ خانوار روستایی را تحت پوشش مستقیم قرار داده است.

وی افزود: روستاهای میرزا قلی، میرزا علی، زیر ده قنات، سرچال، دره بنیاب، پس بایار، گریوه و سمندی از جمله مناطقی هستند که اکنون از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی برخوردار شده‌اند.

‌