۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

خروج ۸ روستای منطقه «بهرام‌بیگی» پاتاوه از تنش آبی با بهسازی چشمه ها

یاسوج-مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۸ روستای منطقه «بهرام‌بیگی» بخش پاتاوه از تنش آبی با بهسازی چشمه ها برطرف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی در بازدید از تاسیسات آبفای پاتاوه با اعلام خبر موفقیت‌آمیز بودن پروژه‌ بهسازی کمی و کیفی چشمه بهرام بیگی اظهار داشت: با هدف پایدارسازی منابع تأمین آب در مناطق روستایی، عملیات بهسازی و مهندسی مجدد چشمه‌ تأمین آب ۸ روستای منطقه دلی بهرام‌ بیگی با موفقیت به پایان رسید.

رضایی با اشاره به ابعاد فنی این پروژه افزود: با اجرای این عملیات جهادی، چشمه‌ تأمین آب روستاهای دلی بهرام‌ بیگی نوسازی و بهسازی شد که این اقدام مستقیماً منجر به خروج کامل این مناطق از وضعیت تنش آبی شده است.

با اطمینان به اهالی شریف این ۸ روستا اعلام می‌کنیم که با تمهیدات اندیشیده شده، در تابستان سال آینده هیچگونه مشکلی در تأمین آب شرب نخواهند داشت.

مدیرعامل آبفا کهگیلویه و بویراحمد در خصوص جمعیت بهره‌ مند از این طرح خاطرنشان کرد: این پروژه با هشت میلیارد ریال اعتبار داخلی شرکت، جمعیتی بالغ بر ۱۵۷۰ نفر در قالب ۴۳۰ خانوار روستایی را تحت پوشش مستقیم قرار داده است.

وی افزود: روستاهای میرزا قلی، میرزا علی، زیر ده قنات، سرچال، دره بنیاب، پس بایار، گریوه و سمندی از جمله مناطقی هستند که اکنون از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی برخوردار شده‌اند.

