منصور یاقوتی داستاننویس در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام نگارش رمانی در نقد و نیز معرفی کتاب "جسدهای شیشهای" مسعود کیمیایی فیلمساز و نویسنده خبر داد و گفت: واقعیت این است که "جسدهای شیشهای" یکی از شاهکارهای ادبی ما در سالهای اخیر بوده که متاسفانه با توطئه سکوت مواجه شد.
وی در عین حال با وارد کردن نقدهایی به این اثر، افزود: معتقدم حدود 300 صفحه ابتدایی این رمان طویل، زائد است و اگر هم نمیبود هیچ مشکلی پیش نمیآمد. ضمن اینکه پایانبندی ضعیفی دارد و در واقع کیمیایی نمیدانسته با پایان رمان چه کار کند.
یاقوتی که به تازگی این کتاب را برای چاپ به انشارات افراز سپرده است، اضافه کرد: با این حال من در کتاب "مسعود کیمیایی و جهان رمان" بیش از آنکه بخواهم این کتاب از کیمیایی (جسدهای شیشهای) را نقد کنم، آن را برای مخاطبان به ویژه نسل جوان معرفی کردهام و در کنار آن نقدهایی بر سبک داستانی این نویسنده و فیلمساز وارد کردهام.
"جسدهای شیشهای" نخستین بار در سال 1380 توسط انتشارات آتیه به چاپ رسید که در مدتی کمتر از یک ماه چاپ دوم آن منتشر شد. اختران نیز تاکنون سه ویراست از این کتاب را روانه بازار کرده است. این رمان وقایع بعد از کودتای 28 مرداد را از منظر زندگی جوانانی حکایت میکند که به زندان افتادهاند.
زخم، گل خاص، کودکی من، داستانهای آهودره، با بچههای ده خودمان، پاجوش، زیرآفتاب، چراغی بر فراز مادیان کوه و مردان فردا از جمله آثار منتشر شده منصور یاقوتیاند.
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