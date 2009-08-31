به گزارش خبرگزاری مهر، تومانیان متولد 1325 اصفهان و از هنرمندان قدیمی و پیشکسوت در عرصه امور لابراتوار فیلم، فعالیت حرفه‌ای خود را با گذراندن دوره آموزشی لابراتوار فیلم در مدرسه عالی رادیو و تلویزیون در سال 1348 آغاز کرد. در سال‌های بعد در تمام امور مختلف لابراتوار قطع نگاتیو، بخش نوربندی، تروکاژ، سانسیتومتری و اتالوناژ دارای تجربه و مهارت شد.

تومانیان در قطع نگاتیو و تیتراژ 150 فیلم همکاری کرده که "دلیران تنگستان"، "دایی جان ناپلئون"، "سمک عیار"، "مهاجر"، "ترن"، "عقاب‌ها"، "عبور"، "گل‌های داودی"، "اسکادران عشق"، "از کرخه تا راین"، "لیلی با من است"، "آپارتمان شماره 13"، "خانه‌ای روی آب"، "خاک‌آشنا"، "کافه‌ستاره"، "میم مثل مادر"، "رئیس"، "زادبوم"، "وقتی همه خوابیم" و "تردید" از آن جمله‌اند.