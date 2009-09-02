امیدواری ترکیه به بازگشایی مرزها با ارمنستان تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد داوداوغلو" در گفتگو با رویترز گفت : ترکیه امیدوارست که مرزها با ارمنستان که از سال 1993 مسدود شده بودند، طی چهار ماه آینده افتتاح شوند.

به اعتقاد کارشناسان تغییرات محسوس در روابط میان ترکیه و ارمنستان زمانی صورت گرفت که هر دو کشور در خصوص آغاز رایزنی های سیاسی داخلی مربوط به امضا پروتکل برقراری روابط سیاسی و پروتکل توسعه روابط دوجانبه به توافق رسیدند.

این دو کشور روز دوشنبه 9 شهریور در مذاکراتی که با میانجیگری سوئیس انجام شد، درباره آغاز "رایزنی های سیاسی داخلی" در رابطه با امضای "پروتکل برقراری روابط دیپلماتیک" و "پروتکل توسعه روابط دوجانبه" توافق کردند.

بر همین اساس، رایزنی های سیاسی ظرف شش هفته پایان می یابند که پس از آن دو پروتکل امضا و برای تائید به پارلمان های دو کشور ارائه خواهند شد.

ارمنستان و ترکیه از سال 1993، روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و مرزهای دو کشور از آن تاریخ تا کنون بسته است.

علت اصلی اختلافات ارمنستان و ترکیه به کشتار یک میلیون 500 هزار ارامنه در جنگ جهانی اول توسط امپراطوری عثمانی بر می گردد.

ارمنستان این واقعه را نسل کشی می داند، اما ترکیه این مسئله را نپذیرفته است.

اگرچه‌ ترکها قبول‌ دارند که‌ تبعید ارامنه‌ به‌ سوی‌ سوریه در سال‌ 1915 سبب کشته ‌شدن‌ چند صد هزار نفر شد، اما با این‌ استدلال‌ که‌ ارائه‌ ارقامی‌ چون‌ 5/1 میلیون‌ کشته‌ خیلی‌ اغراق ‌آمیز است‌؛ هرگونه‌ اقدام‌ به‌ نسل ‌کشی‌ را مردود می‌ دانند به‌ همین‌ منوال‌ جمهوری‌ ترکیه‌ به‌ عنوان‌ وارث‌ امپراتوری‌ عثمانی‌ این‌ موضوع‌ را رد می ‌کند که‌ امپراتوری‌ یاد شده‌ به‌ ط‌ور ارادی‌ و از روی‌ تصمیم‌ قبلی‌ فرمان‌ قتل‌ عام‌ ارامنه‌ را صادر کرده‌ باشد.