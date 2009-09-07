داود هاشمی درباره تولید پروژه "پنجمین خورشید" به کارگردانی علیرضا افخمی به خبرنگار مهر گفت: وقتی افخمی سیناپس این مجموعه را در اختیارم گذاشت، احساس کردم کاری متفاوتی می‌شود و مورد توجه مخاطبان هم قرار می‌گیرد. بعد از ارائه طرح به شبکه سه و موافقت مسئولان پیش‌تولید را آغاز کردیم.

وی در ادامه افزود: من افخمی را از سال‌های 71 و 72 می‌شناسم و همراه او و بهروز افخمی کارهای مشترک زیادی انجام دادیم. علیرضا افخمی مخاطبان تلویزیون را می‌شناسد و قلم خوبی هم دارد. او در "پنجمین خورشید" دنبال یک قصه تازه رفت و داستان آن با دیگر آثارش که درباره فرشته و شیطان بود، تفاوت داشت.

این تهیه‌کننده درباره ضعف در پرداخت برخی شخصیت‌ها از جمله هما گفت: گرچه این انتقاد را خیلی از دوستان به من کردند، اما اینطور احساس نمی‌کنم. هما از کودکی به خاطر شرایط در موقعیتی قرار گرفته که با افراد لات رفت و آمد داشته، اما تصمیم می‌گیرد راه دیگری در زندگی‌اش انتخاب کند، به همین دلیل برای بچه‌های بی‌سرپرست سرپناهی فراهم می‌کند.

هاشمی ادامه داد: از سوی دیگر ایفای نقش هما دشوار بود. بعد از بررسی گزینه‌های مختلف وقتی قلی‌خانی را برای این نقش انتخاب کردیم باز هم تردید داشتیم آیا این نقش درست از کار در می‌آید یا نه. اما بعد از جلسه‌ای که با قلی‌خانی داشتیم و بیشتر درباره جزئیات کار صحبت کردیم، تردیدمان کمتر شد. در مجموع از بازی قلی‌خانی در این پروژه رضایت داریم.

این تهیه‌کننده درباره مشکلات تولید همزمان با پخش مجموعه "پنجمین خورشید" گفت: این قصه هر سال در ماه رمضان تکرار می‌شود. به هر حال گروه تولید خیلی تحت فشار هستند و در حال حاضر گروه روزی 14 تا 17 ساعت کار می‌کنند تا کار به موقع به آنتن برسد، اما همه گروه از افخمی گرفته تا بقیه دوستان تلاش خود را می‌کنند تا کار ضعف نداشته باشد.

وی اشاره کرد: ما باید لوکیشن‌های مجموعه را تا پایان کار هر روز در اختیار داشته باشیم، حتی اگر در آنجا کاری نداشته باشیم و این مسئله هزینه‌بر است. در مجموع تلاش می‌کنیم "پنجمین خورشید" پایانی خوب داشته باشد تا بتوانیم نظر مخاطبان را جلب کنیم. مسلماً اگر زمان بیشتری در اختیار داشتیم کار بهتر می‌شد.

هاشمی در پایان درباره یکی از دیالوگ‌های مجموعه که به "اخراجی‌ها" انتقاد کرده بود گفت: این دیالوگ کاملاً بجا استفاده شد، چرا که "اخراجی‌ها" نه تنها ارزشی نیست، بلکه سوء استفاده از بچه‌های جنگ است. فروش بالای هر فیلم دلیلی بر ارزشی بودن آن نیست. خودم سال‌ها در جنگ بودم و متاسفانه این فیلم بچه‌های جنگ را مسخره کرده و آن دیالوگ هم تعمدی بود.