سند راهبردی پنج ساله پژوهشگاه علوم انسانی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه قابلیت تبدیل به برنامه راهبردی علوم انسانی کشور را نیز خواهد داشت و اهداف مشخص استراتژیک این برنامه دارای توصیفی دقیق خواهد بود تا قابل اندازه گیری بوده و در یک بازه زمانی مشخص و محدود بیان شوند.

همچنین در برنامه یاد شده، هدایتگری پژوهشگاه در حوزه های علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته و به گونه ای برنامه ریزی خواهد شد تا پژوهشگاه بیش از پیش به جایگاه اصلی خود در گسترش حوزه علوم انسانی کشور نایل شود و نقش هدایتگری در حوزه های کاربردی علوم انسانی داشته باشد.



فعالیت در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی نیز از اهداف مهمی است که نیل به آن در سند استراتژی 5 ساله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیده خواهد شد.

محقق پروری محور دیگری است که در این برنامه استراتژیک مورد توجه قرار گرفته و تلاش می شود در افقی پنج ساله پژوهشگرانی در پژوهشگاه تربیت شوند که با قدرت تشخیص بالا، در مواجهه با مسایل بنیادی از توانمندی کافی برای واکنش به موقع ومتناسب در حل مسائل برخوردار باشند.

یکی دیگر از محورهای برنامه های استراتژیک پژوهشگاه درمسیر توسعه و تحول، برنامه ریزی متناسب در حوزه مدیریت تکنولوژی در بخش های پژوهش و به خصوص در فرآیند توسعه محصولات جدید پژوهشگاه ومدیریت نوآوری است.

براساس این گزارش، مدیریت استراتژیک بازاریابی محصولات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد.

در تدوین استراتژی پنج ساله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور که نشان دهنده وضعیت موجود و مسیرهای توسعه آینده است، به عنوان یک سند بالادستی مورد توجه قرار گرفته و تلاش می شود تا با توجه به مخاطبان و حوزه ماموریت پژوهشگاه، نقشه جامع علمی برای حوزه علوم انسانی ویژه سازی و تدوین شود.